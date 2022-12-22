Координационный совет просит Совет Федерации не принимать поспешных решений

Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока обратился к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко по нашумевшему закону о втором этапе инвестквот и крабовых аукционов.

Совет Федерации на заседании 23 декабря планирует рассмотреть изменения закона о рыболовстве, предполагающие дальнейшую перестройку системы распределения квот на вылов.

Результатом такого реформирования станет перераспределение квот среди ограниченного круга компаний, а в долгосрочной перспективе принятие закона крайне негативно повлияет на экономику отрасли, социально-экономическое развитие прибрежных регионов, считают в Координационном совете.

При этом в объединении полагают, что механизмы, которые заявлены как стимулы к обновлению флота, могут только затормозить этот процесс. Вне рамок программы квот под инвестиции построено в два раза больше судов, чем с использованием этого механизма.

Также в совете видят в пересмотре системы квот основу для монополизации в рыбной промышленности, сообщает корреспондент Fishnews.

Не дождавшись хоть сколь-нибудь заметных результатов первого этапа, разработчики закона о второй волне поспешно добились его принятия в Госдуме, при этом они настояли на сроках вступления в силу с 2023 г., обратили внимание руководители ассоциаций. Таким образом, считают они, у бизнеса нет времени и шансов адаптироваться к новым условиям.

Предложения региональных законодательных и исполнительных органов власти, сенаторов и депутатов дать отсрочку до 2026 г. услышаны не были, говорится в обращении к Валентине Матвиенко.

«Желание авторов законопроекта понятны — необходимо завершить передел квот до того, как в 2023-2024 годах станет очевидным и бесспорным, что программа инвестиционных квот, особенно в судостроении, не работает и вряд ли будет завершена», — отметили в Координационном совете.

Руководители ассоциаций призвали прислушаться к выводам Счетной палаты. «Российские рыбаки просят Совет Федерации Федерального Собрания РФ не принимать ничем не обоснованных поспешных решений по законопроекту и обратить внимание на заключение Счетной палаты РФ, которое должно стать весомым доводом для изменения сроков вступления закона в силу с 1 января 2026 года», — сказано в обращении.

Письмо также направлено в Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

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