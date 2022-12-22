Комитет Совета Федерации высказался по квотному закону

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на заседании 22 декабря рассмотрел закон об изменении системы распределения промысловых квот.

Всего двумя днями ранее Госдума приняла нашумевшие среди рыбопромышленников поправки сразу в двух чтениях, причем нижняя палата парламента не поддержала поправку, откладывавшую запуск второго этапа распределения квот под флот на 2026 г.

Законодатели довольны доработкой

Законопроект о второй волне инвестквот и аукционов предсказуемо вызвал огромный резонанс среди предприятий отрасли. Законодатели считают, что по его доработке сделано все возможное, — это следовало из выступления первого зампреда комитета СФ Сергея Митина. В числе ключевых изменений, которые, по мнению законотворцев, позволили снять проблемы, — исключение аукционных квот по «моллюскам и прочим водным беспозвоночным» (на краба, правда, это не распространяется), отказ от обязательной увязки в один объект инвестиций судов и береговых заводов, включение объектов инфраструктуры сельских территорий в качестве предмета вложений для краболовов. Обещают власти особые условия для малого и среднего бизнеса.

«Для предпринимателей, осуществляющих добычу рыб, установлен повышающий коэффициент 1,2 в целях компенсации выпадающих объемов. А для предприятий, осуществляющих вылов крабов, предусмотрено выделение 2% квоты», — обрисовал эти положения Сергей Митин.

Законопроект, по его словам, был существенно переработан с учетом всех поступивших положений. «Предлагают одобрить данный закон», — обратился сенатор к коллегам.

Замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов не преминул похвалить получившийся документ и отметил, что даже проведена «работа над ошибками» по первому этапу. В качестве примера представитель министерства привел обязательную регистрацию получателя инвестквот в субъекте РФ, относящемся к бассейну, в котором выделяются объемы. Как это поможет избежать перетекания квот из одного прибрежного региона в другой, никто не комментирует.

Что и чего недосчитался

Как сообщает корреспондент Fishnews, не обошлось на заседании без темы строительства судов на отечественных верфях. О ситуации с выполнением заказов рыбаков красочно рассказал сенатор Игорь Зубарев.

Минпромторг, по словам парламентария, поначалу ссылался на недоработки документов, мешающие строить. Хотя условия, предложенные Минсельхозом и Росрыболовством, по словам члена СФ, были вполне себе для судостроителей комфортные. Рыбаки, по его словам, попали в своеобразную вилку. Если они будут признаны не соблюдающими график инвестиций и график строительства, с ним расторгнут договор — с раскрытием банковской гарантии.

«Подрядчик, то бишь верфь, не выполняет перед тобой обязательств, а ты накачиваешь дальше его деньгами, потому что невозможно не инвестировать, потому что ты получишь два минуса (и по соблюдению графика инвестиций, и по соблюдения графика строительства — прим. ред.)», — объяснил парламентарий. Получилось, что заказчики будут вынуждены платить, чтобы ни случилось.

Теперь судостроительный блок ссылается на непоставки оборудования. Между тем заплачено по всем проектам больше, чем построено. Сенатор сказал, что попытается подготовить анализ по всем верфям. Слова об умениях судостроителей, полагает он, оказались обманом. Но развивать судостроение и достраивать заказанный флот, конечно, надо. И здесь, по мнению Игоря Зубарева, перед государством стоит задача докапитализации верфей. «Потому что сейчас рыбаки тянут просроченные кредиты, просроченные банковские гарантии», — отметил сенатор.

При этом получается, что, участвуя в программе, верфи даже недосчитываются средств. Общие убытки ОСК Счетная палата оценивает в 32 млрд рублей — такие данные привел Сергей Митин. «Чем мы больше строим, тем, в общем-то, больше у них ситуация ухудшается», — прокомментировал он. Сенатор заявил, что в связи с этим важно подумать о механизмах компенсации и заказчикам, и судостроителям (в отраслевом сообществе между тем уже обращали внимание на необходимость тщательного подхода в вопросах дополнительных субсидий).

Предложение по переносу начала второго этапа по судовому направлению, тем не менее, на комитете не обсуждалось. Лишь однажды заговорили о сроках. Для реализации нового закона потребуется выпустить 14 различных правовых актов на уровне правительства. «Очень много было споров о дате введения закона в действие. Он будет вводиться в действие в течение десяти дней после подписания у президента, то есть в 2023 году. Но вот эта работа, необходимая для составления документации, позволяет нам сказать, что реально бизнес приступит к аукционным процедурам не ранее 2024 года», — заявил Сергей Митин.

Идет ли речь об инвестквотах (этот механизм не предусматривает продаж с аукционов, но есть, например, «аукционы на понижение» для определения долей квот) или же о крабе (там право на добычу предоставляет именно после торгов), парламентарий не уточнил.

Обещают мониторинг

Госдума, принимая закон, решила закрепить в своем постановлении отслеживание реализации поправок. Судя по заседанию Комитета СФ, структур, которые будут мониторить выполнение «квотных программ» на верфях, прибавится: парламентский контроль предлагается закрепить за комитетами СФ по аграрно-продовольственной политике, по бюджету и финансам и по экономической политике.

Председатель комитета Александр Двойных предложил посвятить подзаконной базе к новому документу специальное заседание в следующем году.

Уже 23 декабря закон, определяющий принципы работы отрасли, рассмотрит Совет Федерации.

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