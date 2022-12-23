Правка закона о рыболовстве потребует весомого набора постановлений и распоряжений

Для реализации положений закона о втором этапе инвестквот и новых крабовых аукционах потребуется выпустить 14 актов правительства, сообщил первый зампред Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

Об объемах подзаконной базы, которая должна будет выйти на уровне правительства для реализации изменений закона о рыболовстве, сенатор Сергей Митин рассказал, представляя поправки на заседании Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в преддверии рассмотрения верхней палатой.

«В реализацию положений закона Минсельхозом России предусматривается разработать и внести в правительство 14 актов», — заявил парламентарий. Он добавил, что речь идет об 11 проектах постановлений и 3 проектах распоряжений кабмина.

Как сообщает корреспондент Fishnews, что закон, который 20 декабря приняла Госдума, предусматривают изменения не только по второму этапу инвестквот и аукционов, но и, например, по максимальному размеру квот для лиц или группы лиц.

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