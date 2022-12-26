Бурятия подвела промежуточный итог по сохранению омуля

В Бурятии в этом году заложено на инкубацию беспрецедентно большое количество икры байкальского омуля — свыше 1 млрд штук. Власти региона надеются в 2023 г. разрешить любительскую рыбалку ценного эндемика.

В правительстве Республики Бурятия подвели итоги работы по сохранению популяции байкальского омуля в 2022 г., сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства. Министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Галсан Дареев напомнил, что в течение года было заложено беспрецедентно большое количество икры на инкубацию — свыше 1 млрд икринок.

«Конечно, не все вылупятся в личинки, но, я думаю, их будет достаточное количество, когда весной выпустим их обратно в Байкал. Это позволит быстрее восстановить эти ресурсы. Ситуация в целом улучшается: растет и биомасса омуля, и нерестовое стадо, и количество скатываемых обратно в Байкал личинок, что позволит нам в следующем году открыть на Байкале любительскую летнюю рыбалку с лодок», — отметил Галсан Дареев.

По словам временно исполняющего обязанности руководителя Байкальского филиала ВНИРО Сергея Кушнарева, на всех основных нерестовых реках — Селенге, Верхней Ангаре, Баргузине и Кичере — были проведены традиционный учет численности производителей омуля и определение динамики движения нерестовых стад. Их общая численность в нынешнем году в сравнении с периодом 2018-2021 гг. несколько снизилась и составила 1,5 млн особей при средней величине за этот период 1,8 миллиона, привели данные в Ангаро-Байкальском теруправлении Росрыболовства.

Как рассказал Сергей Кушнарев, в разрезе нерестовых рек специалисты отметили увеличение количества производителей в реке Баргузин и снижение — в Селенге. Численность нерестового стада реки Верхняя Ангара находилась на уровне последних лет. В отношении Селенги специалисты отмечают высокую динамику хода нерестового стада. Благодаря этому нерест в текущем году прошел на нерестилищах, расположенных выше Улан-Удэ и не подверженных негативному влиянию агломерации. Выживаемость отложенной икры на этих нерестилищах традиционно больше, чем на нерестилищах, расположенных ниже города. Это в определенной мере компенсирует снижение численности производителей, обратил внимание глава БайкалНИРО.

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