Рыбаков Севера готовят смолоду

В этом году стартовал образовательный проект группы компаний «Норебо» — холдинг взял шефство над двумя классами мурманской гимназии № 6. С тех пор школьники успели познакомиться с морскими профессиями, получить первые знания о рыбной отрасли и даже применить их на практике.

«Производственные мощности холдинга расширяются, строятся новые суда и фабрики. Поэтому мы заботимся об обеспечении кадрового резерва уже сегодня», — подчеркнул полномочный представитель директора УК холдинга «Норебо» Владимир Григорьев.

Единый образовательный комплекс стартовал в сентябре. По уникальной программе обучаются ученики 5-го и 10-го классов. Пятиклассники пока только знакомятся с морем, занятия с ними направлены на профориентацию и повышение интереса к будущей профессии.

Старшеклассники погрузились в отрасль сильнее: они постепенно открывают для себя мир рыбного хозяйства. Набор дополнительных предметов зависит от профиля, который учащиеся выбирают самостоятельно. Одна половина класса хочет связать свою жизнь с морем и судами, вторая планирует заниматься рыбопереработкой.

Особое внимание уделяется практическим занятиям, рассказал Fishnews Владимир Григорьев. Наибольший интерес у школьников вызвала шлюпочная практика. В условиях, максимально приближенных к рейсовым, ребят познакомили с правилами безопасности на воде и маневрированием, научили управлять шлюпкой с помощью весел.

Также десятиклассники побывали на озере Кильдин, где прошли вторую — моторную — практику. Там они освоили некоторые команды, узнали про особенности управления маломерными судами и смогли лично почувствовать, каково это — управлять лодкой на большой воде.

Еще одним приключением стал ноябрьский рейс на пассажирском судне «Клавдия Еланская» — там гимназисты четыре дня несли полноценную вахту.

У ребят, которые выбрали естественно-технологический профиль, практика проходит в лабораториях и научно-практических классах. Будущие рыбопромышленники принимают активное участие в мастер-классах и исследовательских мероприятиях на базе Мурманского государственного технического университета. Вуз помогает школьникам получить углубленные знания по химии, физике, биологии и ряду специализированных предметов.

Также в обучении юных технологов задействована фабрика «Полярное море+». Комплекс организует ознакомительные экскурсии и предоставляет места для профессиональной практики.

В «Норебо» отмечают заинтересованность учащихся и их готовность продолжать выбранный путь. Главным преимуществом образовательной программы холдинг считает помощь в дальнейшем трудоустройстве. Кроме того, углубленное изучение профильных дисциплин может сыграть важную роль при поступлении в университет.

«Мы готовы и дальше предоставлять места для производственной практики, организовывать практические занятия, способствовать передаче опыта наших работников будущим специалистам», — резюмировал Владимир Григорьев.

Полный текст читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.