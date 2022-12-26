Новости
Моторную практику десятиклассники прошли на озере Кильдин. Фото предоставлено ГК "Норебо"

Рыбаков Севера готовят смолоду

В этом году стартовал образовательный проект группы компаний «Норебо» — холдинг взял шефство над двумя классами мурманской гимназии № 6. С тех пор школьники успели познакомиться с морскими профессиями, получить первые знания о рыбной отрасли и даже применить их на практике.

«Производственные мощности холдинга расширяются, строятся новые суда и фабрики. Поэтому мы заботимся об обеспечении кадрового резерва уже сегодня», — подчеркнул полномочный представитель директора УК холдинга «Норебо» Владимир Григорьев.

Единый образовательный комплекс стартовал в сентябре. По уникальной программе обучаются ученики 5-го и 10-го классов. Пятиклассники пока только знакомятся с морем, занятия с ними направлены на профориентацию и повышение интереса к будущей профессии.

Старшеклассники погрузились в отрасль сильнее: они постепенно открывают для себя мир рыбного хозяйства. Набор дополнительных предметов зависит от профиля, который учащиеся выбирают самостоятельно. Одна половина класса хочет связать свою жизнь с морем и судами, вторая планирует заниматься рыбопереработкой.

Особое внимание уделяется практическим занятиям, рассказал Fishnews Владимир Григорьев. Наибольший интерес у школьников вызвала шлюпочная практика. В условиях, максимально приближенных к рейсовым, ребят познакомили с правилами безопасности на воде и маневрированием, научили управлять шлюпкой с помощью весел.

Также десятиклассники побывали на озере Кильдин, где прошли вторую — моторную — практику. Там они освоили некоторые команды, узнали про особенности управления маломерными судами и смогли лично почувствовать, каково это — управлять лодкой на большой воде.

Еще одним приключением стал ноябрьский рейс на пассажирском судне «Клавдия Еланская» — там гимназисты четыре дня несли полноценную вахту.

У ребят, которые выбрали естественно-технологический профиль, практика проходит в лабораториях и научно-практических классах. Будущие рыбопромышленники принимают активное участие в мастер-классах и исследовательских мероприятиях на базе Мурманского государственного технического университета. Вуз помогает школьникам получить углубленные знания по химии, физике, биологии и ряду специализированных предметов.

Также в обучении юных технологов задействована фабрика «Полярное море+». Комплекс организует ознакомительные экскурсии и предоставляет места для профессиональной практики.

В «Норебо» отмечают заинтересованность учащихся и их готовность продолжать выбранный путь. Главным преимуществом образовательной программы холдинг считает помощь в дальнейшем трудоустройстве. Кроме того, углубленное изучение профильных дисциплин может сыграть важную роль при поступлении в университет.

«Мы готовы и дальше предоставлять места для производственной практики, организовывать практические занятия, способствовать передаче опыта наших работников будущим специалистам», — резюмировал Владимир Григорьев.

Полный текст читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

Задать вопрос редакции
НазадМетки: мурманск
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Труд рыбака заслуживает глубокого уважения

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ESG

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Наши форум и выставка — для отрасли

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Стремимся поддержать инвестиционные проекты предприятий

Все материалы

Интервью

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Лев БОЧАРОВ

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Лев БОЧАРОВ

Отраслевая наука должна работать на перспективу

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК. Фото пресс-службы АДМ

Президент Ассоциации добытчиков минтая

Алексей БУГЛАК

Россия должна сохранить сильную позицию на рынке минтая

Председатель Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края Ольга БУЛКОВА. Фото предоставлено пресс-службой союза

Председатель Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края

Ольга БУЛКОВА

Рыбацкие предприятия — залог жизни отдаленных поселков

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

Потребитель переходит в режим экономии

Все интервью

Личное мнение

Директор отдела логистики компании «Нерей» Максим РУДОЙ

Директор отдела логистики компании «Нерей»

Максим РУДОЙ

Мы прокладываем рыбе идеальный путь

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Представитель ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Повышение сбора за ВБР стало разочарованием для рыбаков

Все материалы

Крупным планом

Моторную практику десятиклассники прошли на озере Кильдин

Рыбаков Севера готовят смолоду

Выпуск молоди сига в Куршский залив. Фото пресс-службы Главрыбвода

Масштабные инвестпроекты отдают дань природе

Оборудование RMPG успешно представили на Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге

Корейское качество с российского берега

Спуск на воду «Дмитрия Коноплева»

«Антей» рассказал, как добиться успеха на верфях

События

На выставке и форуме побывало более 12 тыс. гостей из 82 регионов России и 70 стран мира

Юбилейный Питер: как работали рыбопромышленный форум и выставка

На воду спустили первый краболов «Антея» из восьми, заложенных на НСРЗ. Фото пресс-службы компании

Добытчики краба выполняют стратегические задачи

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.