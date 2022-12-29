Рыбакам пообещали оперативную выписку документов

Территориальные управления Росрыболовства будут работать по традиционному графику, в том числе в праздники, чтобы обеспечить своевременную выдачу разрешений предприятиям, подчеркнул руководитель ведомства Илья Шестаков.

Рыбаки готовятся к новому промысловому сезону. По многим важнейшим объектам лова он стартует с 1 января. Сейчас у предприятий — ответственный этап по оформлению разрешений на добычу, сообщает корреспондент Fishnews.

Теруправления Росрыболовства будут функционировать по уже давно выстроенному графику, заверил глава федерального агентства Илья Шестаков.

«Территориальные управления будут работать, как мы всегда эту работу уже давно выстраивали, по графику, в том числе и в праздничные дни, для того чтобы всем рыбакам вовремя выдать разрешения», — подчеркнул руководитель Росрыболовства на встрече с журналистами, посвященной итогам уходящего года и планам на предстоящий период.

Илья Шестаков напомнил, что с этого года у пользователей водных биоресурсов появилась возможность подать заявление на промысловое разрешение через портал госуслуг. И такой сервис пользуется популярностью.

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