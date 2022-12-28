От рыбаков соберут пожелания по подаче заявлений через «Госуслуги»

В этом году на портале госуслуг появилась возможность подать заявления на оформление промысловых разрешений. Росрыболовство провело с предприятиями совещание на эту тему и пообещало собрать от добытчиков предложения по совершенствованию сервиса.

Ход заявительной кампании-2023 и использование портала госуслуг для оформления разрешений на добычу водных биоресурсов рассмотрели на совещании, которое провел заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов. Во встрече участвали территориальные управления Росрыболовства, рыбопромышленные предприятия и представители отраслевых ассоциаций.

Со стороны Центра системы мониторинга рыболовства и связи отвечал на вопросы пользователей начальник учреждения Александр Михайлов.

Заявительная кампания на предстоящий год идет ускоренными темпами, заявления на вылов принимаются как через портал «Госуслуги», так и в бумажном виде, рассказали Fishnews в пресс-службе ЦСМС.

По данным учреждения, с начала кампании 22 декабря от пользователей принято более 2,6 тыс. заявлений на выдачу разрешений, из них через портал госуслуг подано 1,1 тыс. заявлений. Всего за прошедший период выдано 1 544 разрешения на 2023 г. Первое разрешение в новой системе СИГУР было выдано в Приморском территориальном управлении Росрыболовства на судно «Чемпион».

В ходе совещания отмечен прогресс в решении технических вопросов по оформлению заявлений через «Госуслуги». Также прозвучали предложения от рыбопромышленных предприятий, например возможность исправления ошибок, допущенных в процессе заполнения заявлений, и моменты, связанные с повышением удобства работы со справочником орудий лова, отметили в пресс-службе.

По итогам совещания Василий Соколов поручил консолидировать поступающие от рыбаков предложения по совершенствованию процесса подачи заявлений через «Госуслуги» и направить обращение в Минцифры, отвечающее за функционирование портала.

Замруководителя Росрыболовства обратил внимание территориальных управлений на важность оперативной работы по выдаче разрешения на вылов, чтобы обеспечить своевременное начало промысла.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews