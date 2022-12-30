Над обязательствами краболовов по сельской инфраструктуре еще предстоит подумать

При доработке ко второму чтению в законопроект о втором этапе квот под инвестиции вошло положение об объектах инфраструктуры в качестве обязательств для победителей крабовых аукционов. Что включает это понятие, еще предстоит определить, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Какие инфраструктурные объекты сельских территорий, возможно, будет предложено строить победителям крабовых аукционов — сложный вопрос, отметил руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков на встрече с журналистами.

Поправка появилась уже на финальных этапах прохождения законопроекта, добавил он.

Напомним, что ко второму чтению по законопроекту о втором этапе инвестквот и аукционов был предложен целый ряд изменений . В частности, депутаты выступили с поправкой по закреплению в качестве возможного объекта инвестиций для победителей крабовых торгов «объектов инфраструктуры сельских территорий прибрежных субъектов Российской Федерации».

«Нам еще предстоит определить, что входит в этот термин», — прокомментировал глава Росрыболовства, отвечая на вопрос Fishnews. В качестве примеров объектов, которые в свое время обсуждались, Илья Шестаков назвал объекты, связанные с подготовкой кадров для рыбного хозяйства или с работой отраслевой науки.

Если говорить об объектах, не связанных напрямую с рыбным хозяйством, то здесь возникает очень много вопросов, добавил он. «Потому что мы не специалисты, мы не знаем, как их ранжировать, как их определять, какую стоимость на них ставить при определении начальной цены лота», — обратил внимание на тонкие моменты глава ведомства.

Федеральный закон о втором этапе инвестквот и аукционов подписан 29 декабря . Провести торги Росрыболовство рассчитывает уже летом .

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