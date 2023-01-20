Заказчики флота не хотят остаться с проблемами и без поддержки

В рамках первого этапа программы квот под инвестиции рыбопромышленники столкнулись со сдвигом сроков сдачи флота. Теперь может дойти до того, что возможность получить заказанные суда будет зависеть не от условий контрактов и очередности, а от лоббистских возможностей той или иной бизнес-группы, считает исполнительный директор СЗРК Сергей Несветов.

В отраслевом сообществе активно комментируют протокол совещания, которое по ситуации со строительством промысловых судов под квоты провел вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

В ВАРПЭ обратили внимание на необходимость охвата мерами поддержки, предложенными в протоколе, всех участников первого этапа программы, столкнувшихся с вынужденными задержками получения заказов.

Принято решение — без всяких отлагательств — о втором этапе квот под инвестиции. И компании, желая сохранить ресурс и продолжать работу, будут заявляться на строительство судов. Однако для всех уже очевидно, что график первого этапа не выдерживается, а сроки строительства судов в рамках второго этапа — непредсказуемы, прокомментировал Fishnews исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей Несветов.

Заказчики опасаются, что в итоге останутся наедине с проблемами. Сейчас, судя по всему, меняется сам алгоритм работы заказчика и верфи, высказал мнение собеседник Fishnews. «Выходит, нужно просто найти подход к Минпромторгу, обеспечить проведение совещания и принятие решения о том, чтобы твое судно вопреки логике, заключенным контрактам, очередности было выделено в приоритет», — высказал опасения Сергей Несветов.

Напомним, что СЗРК заказал на Выборгском заводе четыре траулера-процессора. Из них построено два. Также для консорциума должно быть построено пять краболовов на заводе «Красное Сормово». При этом в СЗРК отмечали, что процессы обновления флота можно было бы запустить иными механизмами, нежели программа квот под киль.

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