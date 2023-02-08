Отраслевые объединения помогут сориентироваться в налоговых изменениях

Для рыбодобывающих предприятий вводится новая система вычетов при уплате сбора за пользование водными биоресурсами. При необходимости можно консолидированно обратиться за разъяснениями налоговой службы и организовать встречи по возникающим вопросам, отметили в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Работу в условиях изменений Налогового кодекса, вступивших в силу в декабре, руководители отраслевых объединений обсудили на конференции Fishnews Online. Напомним, что в рамках этих преобразований не только были пересмотрены ставки сбора за пользование водными биоресурсами, но и введена новая система вычетов.

С начала февраля вышли три приказа Минсельхоза для организации работы по новым правилам. Подзаконная база пока только формируется. При этом на практике как предприятия, так и органы, которым предстоит заниматься администрированием, могут столкнуться с вопросами.

Отраслевые объединения готовы обращаться за разъяснениями. Обмениваться информацией также можно на площадках, которые специально созданы налоговой службой для получения обратной связи, отметил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, входящий в состав Общественного совета при управлении ФНС России по Приморскому краю.

Координационный совет определил работу по изменениям, внесенным в Налоговый кодекс, в качестве одной из ключевых задач на 2023 г.

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