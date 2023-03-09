В изменениях по ТСК рыбакам очень важна обратная связь

Минсельхоз представил проект приказа о технических средствах контроля, используемых для передачи информации о местоположении промысловых судов. При переходе на отечественные системы очень важна быстрая коммуникация между всеми участниками процесса и прозрачное ценообразование, отметили в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Министерство сельского хозяйства в феврале представило проект приказа об оснащении судов ТСК. Предполагается, что до марта 2024 г. российские рыбаки перейдут с оборудования иностранной системы «Инмарсат» на отечественный «Гонец». Как отмечено в сопроводительных материалах, это необходимый шаг для бесперебойной работы промыслового флота.

«Мы понимаем, что это необходимая мера, но хотели бы обратить внимание на ряд нюансов», — отметил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов на конференции Fishnews.

На этапе перехода очень важно, чтобы пользователи водных биоресурсов могли оперативно получать обратную связь, разъяснения от операторов системы, контролирующих органов, считают в объединениях рыбной отрасли.

«Важный вопрос. Надо готовиться к изменениям, и здесь необходимо взаимодействие всех участников процесса», — прокомментировал председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

Отраслевые объединения традиционно участвуют в такой коммуникации. «Мы, конечно, общаемся с предприятиями, чтобы была информация о текущей ситуации, о возникающих вопросах», — рассказал президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

В Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья считают важным еще раз обратить внимание на переходный период по ТСК. Также волнуют вопросы ценообразования на оборудование — здесь не должно быть необоснованных скачков стоимости, акцентировал президент АРПП Георгий Мартынов. Предложения по проекту приказа ассоциация направила руководству Минсельхоза и Росрыболовства.

Работа должна быть отстроена таким образом, чтобы рыбаки не теряли промысловое время, подчеркнули в Координационном совете.

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