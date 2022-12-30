Лимиты для полетов икры пытаются обойти

С запуска эксперимента по контролю воздушных перевозок красной икры с Камчатки в аэропорту Елизово проконтролировано более 60 тонн икры. При этом Россельхознадзор отмечает попытки обойти барьеры для транспортировки сомнительной продукции.

Пилотный проект по контролю вывоза икры непромышленного изготовления с Камчатки в авиабагаже и ручной клади граждан стартовал 1 ноября. Проведение эксперимента регламентировано федеральным законом. Дополнительные меры должны помочь бороться с браконьерством.

В международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) проконтролировано более 60 тонн икры, перевозившейся в багаже и ручной клади пассажиров внутренних рейсов. Для сравнения: за тот же период 2021 г. по воздуху с Камчатки вывезено свыше 289 тонн икры непромышленного изготовления, рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

При этом управление ведомства фиксирует мошеннические схемы, которые пытаются применить участники незаконного оборота икры. При входе в аэропорт в процессе досмотра ручная кладь и багаж авиапассажиров маркируется наклейками красного, желтого или зеленого цвета. Выяснилось, что люди переклеивают наклейки зеленого цвета, которыми маркируется багаж и ручная кладь без икры. Фиксируются попытки передачи продукции от физических лиц, занятых преступным трафиком, пассажирам аэровокзального комплекса — с тем, чтобы деликатес можно было передать после прилета.

Данные о первых итогах эксперимента территориальное управление Россельхознадзора передало краевому правительству. Также управление предложило решения проблем. Поднят вопрос о необходимости координации действий правоохранительных органов по противодействию незаконным попыткам обойти ограничения.

При успешной реализации эксперимент, запущенный на Камчатке, может распространиться и на другие регионы. О готовности использовать опыт соседей уже заявили на Чукотке.

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