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Смешанная российско-китайская комиссия провела очную сессию с 7 по 10 марта в городе Чжухай. Фото пресс-службы Росрыболовства

Встреча России и Китая позволила обсудить важные для ритмичных поставок минтая вопросы

На 31-й сессии российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства обсуждался комплекс мер по обеспечению бесперебойного экспорта российской продукции в КНР, рассказал президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

После перерыва, который пришлось сделать в период пандемии, Смешанная российско-китайская комиссия возобновила работу в очном формате. 31-я сессия состоялась с 7 по 10 марта в городе Чжухай. Напомним, российскую делегацию возглавил замруководителя Росрыболовства Василий Соколов.

Встреча с китайской стороной позволила обсудить меры, необходимые для полноценного восстановления поставок российской рыбопродукции после снятия китайской стороной ковидных ограничений, сообщил по итогам переговоров участник делегации РФ, президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак. Это в том числе вопросы, связанные с регистрацией предприятий в китайской электронной системе CIFER. Напомним, что с 1 января 2022 г. вступили в силу новые требования КНР к импорту пищевой продукции, в том числе рыбопродукции. Этот вопрос был поднят в ходе переговоров по предложению ассоциации.

Практика показала важность получения информации о статусе рассмотрения заявок предприятий в системе CIFER. Сейчас в некоторых случаях такая информация отсутствует, отметил руководитель АДМ. «В ходе сессии китайской стороне был передан список из около 50 российских предприятий, которые ранее подали заявки на регистрацию в системе», — добавил собеседник Fishnews.

Также были предложены изменения в систему CIFER, в частности по регистрации транспортного флота и возможности дифференцированной аккредитации производителя по видам водных биоресурсов, что позволило бы выдавать допуск на отдельные виды продукции без отказа по всей заявке, прокомментировал руководитель АДМ.

Еще одной темой стало обновление каталога продукции, разрешенной для экспорта в Китай. «Оперативно в ГТУ КНР российская сторона передала предложения по дополнению этого перечня», — отметил Алексей Буглак.

Работа с Китаем остается важным направлением для российского рыбного экспорта, особенно с учетом санкционной «встряски», подчеркнул президент ассоциации. В АДМ рассчитывают, что решения, принятые по итогам сессии, внесут свой вклад в развитие российско-китайских торговых отношений. Алексей Буглак также отметил, что большую поддержку в решении возникающих у российский рыбаков вопросов оказывает представитель Росрыболовства в Китае Сергей Михеев.

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