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Рыбную отрасль ждут законодательные новшества

Что меняется в 2022 году

В преддверии нового года Fishnews подготовил обзор изменений, которые ждут отрасль. И это перемены не только в регулировании на уровне российского законодательства.

Поставки в Китай — по новым правилам

С 1 января 2022 г. вступают в силу новые требования КНР к импортируемой пищевой продукции. Они установлены приказом Главного таможенного управления Китая № 248 «Положения КНР об управлении регистрацией иностранных предприятий по производству импортируемых пищевых продуктов» и приказом ГТУ № 249 «Меры по обеспечению безопасности импортируемых и экспортируемых пищевых продуктов КНР». Изменения касаются и поставок рыбной продукции.

В преддверии вступления в силу новых требований Россельхознадзор опубликовал подборку информации по этой теме, в том числе разъяснения по часто задаваемым вопросам.

Российский Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры разместил со ссылкой на ГТУ КНР список рыбоперерабатывающих предприятий и судов — поставщиков.

Также Россельхознадзор согласовал с китайскими коллегами обновленный сертификат здоровья на рыбу и рыбную продукцию — новая форма будет использоваться для товаров, выработанных с 1 января.

Возможность ловить — после декларирования судна

Новые требования ждут рыбаков при оформлении разрешений на промысел. Согласно постановлению правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 2471, при подаче заявления на промысловый билет необходимо предоставлять информацию о таможенном декларировании судна. Норма вступит в силу с начала года.

В декабре была опубликована информация от ФТС России по вопросам, поступающим от предприятий.

Ветеринарно-санитарная экспертиза получит новый приказ

На смену приказу Минсельхоза от 13 октября 2008 г. № 462 должен прийти новый документ. «Ветеринарные правила назначения и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы, водных беспозвоночных и рыбной продукции из них, предназначенных для переработки и реализации» утверждены приказом министерства от 24 ноября 2021 г. № 793.

Документ должен вступить в силу с 1 марта 2022 г. Однако бизнес-сообщество обратило внимание на серьезные замечания к документу, так что правила, возможно, будут доработаны.

Перемены для аквакультуры

Целый ряд документов обновляется для предприятий аквакультуры. Так, с 1 марта вступит в силу новый приказ Минсельхоза, предусматривающий порядок предоставления отчетности об объемах выпуска и изъятия объектов аквакультуры.

Ожидаются и изменения в налоговой сфере. Освобождается от НДС реализация племенной продукции рыбоводства — операции по реализации племенных рыб, эмбрионов и молоди, полученных от племенных рыб.

Также законодатели уравняли ставку налога на добавленную стоимость при реализации живой форели: теперь и для морской, и для пресноводной формы это 10%, тогда как для пресноводной ставка была 20%. Изменения должны стимулировать развитие аквакультуры.

С 1 марта вступит в силу новый приказ Минсельхоза о методике расчета объема подлежащих изъятию объектов выращивания при пастбищной аквакультуре. Весной начнут действовать и обновленные ветеринарные правила по борьбе с такими болезнями рыб, как ботриоцефалез карповых, миксобактериоз лососевых и осетровых, весенняя виремия карпов.

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