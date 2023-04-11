Губернатор Приморья обратился к президенту с предложением по крабовым аукционам

На втором этапе крабовых аукционов нужно сохранить приоритетность для верфей Дальнего Востока, которая была заложена на старте программы, заявил глава Приморского края Олег Кожемяко на встрече с Владимиром Путиным.

На встрече с президентом губернатор Приморья отдельно остановился на теме новых аукционов по распределению квот вылова крабов, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта Кремля. В регионе продолжают работу по постройке промысловых судов. «В целом мы продолжаем работу по строительству краболовов под инвестквоты: 19 краболовов на 41 миллиард. В этом году ожидается новый аукцион по крабам. Прошу сохранить ту преференциальную политику, которая была дана дальневосточным верфям под строительство этих судов, что позволит сохранить и специалистов, и технологии, и привлечь инвестиции. В общем-то, там, где он добывается, по логике там должны и строиться эти суда, тем более такой наработанный опыт уже есть», — сказал Олег Кожемяко.

Он попросил президента дать соответствующее поручение правительству и Росрыболовству — «с тем чтобы они сохранили ту методику, которая у них была по первому этапу». Такой подход, по словам губернатора, вполне оправдался.

Напомним, что первые аукционы по распределению квот добычи крабов в инвестиционных целях прошли в 2019 г. При подготовке подзаконной базы по первому этапу крабовых аукционов обсуждались разные варианты, как привлечь заказы по строительству судов на верфи Дальнего Востока. В итоге был выбран вариант без жестких обязательств для получателей квот на промысел в Дальневосточном бассейне. Те, кто выиграл на торгах объемы для добычи на Дальнем Востоке, должны были направить запрос верфям региона и в случае, если смогут доказать невозможность постройки в ДФО, могли заказать судно за пределами округа. Для стимулирования строительства на дальневосточных предприятиях власти также предусмотрели механизм субсидий. В декабре 2022 г. был подписан закон о втором этапе крабовых аукционов. Проект постановления по второму раунду также предусматривает запрос условий у дальневосточных судостроителей.

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