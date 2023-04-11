Рыбоводы нацелены на результат

Российской аквакультуре по силам в ближайшие пять лет довести объемы выращивания рыбы до полумиллиона тонн, считают члены Ассоциации «Росрыбхоз». Но устойчивость сектора во многом зависит от решения проблем, мешающих работе рыбоводных предприятий.

Сбыт во главу угла

По официальным данным, в 2022 г. российские предприятия аквакультуры вырастили 383,5 тыс. тонн товарной рыбы и рыбопосадочного материала. Две трети этого объема — 256,9 тыс. тонн — обеспечили организации, входящие в ассоциацию «Росрыбхоз». Хотя динамика производства остается положительной, участники общего собрания ассоциации 6 апреля отметили, что ситуация в экономике сказывается на развитии сектора: темпы роста замедлились, а объем реализации товарной рыбы и вовсе сократился по сравнению с прошлым годом на 4,2%.

Просело в первую очередь садковое выращивание форели и атлантического лосося в Карелии и Мурманской области – направление, которое последние годы выступало главным драйвером развития отрасли. «Затормозилась реализация с сентября, до этого шел рост. Надеялись, что в предновогодний период реализация увеличится, но этого не случилось», — указал первый зампредседателя правления Росрыбхоза Виктор Зарайский.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на проблемы с реализацией жаловались и предприятия из регионов Центрального и Южного федеральных округов, где традиционно доминирует прудовое рыбоводство. Причина одна — снижение платежеспособного спроса. Вынужденный экономить потребитель отказывается не только от премиальных видов рыбы, но и от вроде бы доступного карпа, который в сетевых магазинах зачастую становится совсем недешевым.

По данным ассоциации, наценка торговых сетей для карпа в среднем составляет 66%, для форели — 109%, для осетра — 145%. На рынках и ярмарках цены на живую рыбу могут быть ниже, но как указал первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, нарастить сбыт таким путем вряд ли возможно. По информации комитета, количество рынков в России за последние 10 лет сократилось на порядок — сейчас их меньше тысячи, зато по сетевым магазинам картина наблюдается противоположная.

«На сегодняшний день только у крупного ретейла 65 тыс. магазинов по всей стране. Но попасть туда малому и среднему предпринимателю очень сложно», — заявил сенатор. По его словам, в разработке находится законопроект, который должен упростить доступ в торговые сети для предприятий с годовым оборотом до 800 млн рублей и штатом до 100 человек.

«Они получат возможность попасть в сетевые магазины через так называемые агрегаторы, которые сами же сетевые магазины или субъекты РФ будут создавать, для того чтобы упростить, может быть, первичную обработку, логистику, маркировку, проверку качества и формирование самого договорного документа. Чтобы не занимать мелкого предпринимателя этим делом», — прокомментировал идею законопроекта Сергей Митин, подчеркнув, что дополнительную наценку на товар агрегатор устанавливать не должен.

По словам сенатора, законопроект уже согласован с Минсельхозом, Минпромторгом, Минэкономразвития и после доработки будет внесен в Госдуму. «На наш взгляд, это даст возможность каким-то образом продвинуть в том числе и вашу продукцию для сетевых магазинов», — обратился он к рыбоводам.

Время срочных задач

«Вроде цифры хорошие, но есть ряд признаков, по которым мы начинаем сомневаться в устойчивости рыбной отрасли именно в части рыбоводства. У нас очередной, можно сказать, рекорд — 383,5 тыс. тонн, есть прирост 7,5%. Но мы видим при этом быстрый рост за прошлый год количества предприятий, которые показали убытки, — поделился опасениями замруководителя Росрыболовства Василий Соколов, добавив, что в такой ситуации оказалось чуть ли не каждое третье рыбоводные хозяйство. — Это очень серьезный негативный фактор, с которым нам придется работать и думать, как из этой ситуации выходить».

Государство между тем ставит перед аквакультурой амбициозные задачи: целевой ориентир на 2027 г. — 510 тыс. тонн. Причем серьезного прироста по сравнению с текущим уровнем ждут и от прудового рыбоводства — на 28%, и от индустриального — 16%, и от пастбищного — на 36%. Достичь этих цифр вполне реально, считают в Росрыбхозе, например, если бизнес увеличит производство более дешевых растительноядных видов рыб, будет активнее осваивать перспективные объекты рыбоводства, вроде веслоноса, щуки, линя или судака, уделит внимание повышению рыбопродуктивности прудов, тщательному контролю за здоровьем рыб, развитию рыбопереработки.

После введения санкций перед отраслью встал вопрос о срочном увеличении объемов производства отечественных высокоэнергетических кормов, прежде всего, для лососевых рыб — причем в разы. Несмотря на успешное замещение Дании и Финляндии, прекративших работу с российским покупателям, поставщиками из Норвегии, Белоруссии, Франции, Турции, Германии и Армении, зависимость от импорта делает сектор крайне уязвимым — по данным Россельхознадзора, только за прошлый год в страну было завезено 126 тыс. тонн кормов. И с ростом объемов производства товарной рыбы потребность в кормах будет только нарастать.

То же можно сказать и о рыбопосадочном материале. Российские компании постарались в 2022 г. нарастить объемы производства. К примеру, племзавод «Адлер» реализовал 20 млн штук оплодотворенной икры форели и 1,6 млн штук подрощенной молоди — это соответственно на 7,5% и 38,4% больше, чем годом ранее. Но завозить из-за рубежа икру и смолт все равно пришлось, причем в объеме почти 112 млн штук.

Крайне важно для аквакультуры сохранение мер господдержки — как федеральных, так и на региональном уровне. Самой востребованной формой помощи остается льготное кредитование на срок до одного года для приобретения кормов, икры или молоди и ветеринарных препаратов. В прошлом году рыбоводы установили очередной рекорд, получив кредиты почти на 2,2 млрд рублей — примерно в пять раз больше, чем годом ранее.

Субсидии выделяются племенным хозяйствам на содержание маточного стада рыб, на страхование ценных видов рыб, а с 2023 г. появилась возможность компенсации до 20% затрат на строительство комбикормовых заводов. Аналогичную меру Минсельхоз планирует ввести и для производств, снабжающих рыбопосадочным материалом лососеводов, но пока определяется с источниками ее финансирования.

Бег с препятствиями

Не меньшую, а порой даже большую роль для планомерного развития рыбоводных хозяйств играет отсутствие помех со стороны контрольно-надзорных органов всех уровней. На собрании члены Росрыбхоза указали на целый ряд проблем нормативного характера, которые грозят бизнесу как минимум временными и финансовыми потерями, а как максимум полной ликвидацией.

Так, ростовские и астраханские предприятия уже в полный рост столкнулись с последствиями кадастровой переоценки земли, в результате которой арендная плата за территорию, занятую прудами, выросла в десятки раз. К адекватности формулы расчета стоимости земли, в которой используются завышенные показатели рыбопродуктивности водоемов, у профессионалов возникает очень много вопросов. На оспаривание оценки уходит много сил и времени — это месяцы хождения по инстанциям и настойчивой переписки с различными ведомствами, причем без гарантии успеха.

Не теряет остроты вопрос корректного отнесения рыбоводных прудов к той или иной категории опасности — от этого зависит набор обязательных предписаний, которым должно следовать предприятие, и расходов на их выполнение. Продолжаются споры вокруг расчетов ущерба за воду для прудов, требований по рыбозащитным сооружениям, способов защиты водоемов от хищных птиц. Члены ассоциации говорили об отсутствии в стране программы развития рыбной промышленности на внутренних водоемах, критиковали низкое качество стратегий и программ для аквакультуры в регионах и жаловались на постоянные проверки со стороны самых разных структур.

На пути к юбилею

Росрыбхоз уже много лет остается партнером Минсельхоза в работе как по нормативной базе, так и по развитию и реализации госполитики, заверил директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) министерства Евгений Кац. Он рассказал, что тема поддержки аквакультуры включена в план работы правкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса и, скорее всего, будет рассматриваться на заседании летом, в связи с чем предложил отраслевому сообществу заранее выработать предложения на этот счет к курирующему вице-премьеру.

О заслугах отраслевого объединения несколько раз напомнили и его участники — ведь в декабре Росрыбхоз будет отмечать 35 лет с момента создания организации. Символично, что к этой дате его по-прежнему поведет Василий Глущенко — его кандидатура как председателя правления была поддержана членами общего собрания единогласно.

В ходе собрания также были названы лауреаты премии Росрыбхоза «За высокие достижения в развитии товарной аквакультуры». Награды за успехи в производстве и реализации продукции рыбоводства удостоены директор рыбхоза «Пара» (Рязанская область) Владимир Лаврухин и гендиректор компании «Заря-2» (Воронежская область) Алексей Премяков, а председатель СПК племенной завод «Ставропольский» Алексей Рогов отмечен в номинации для работодателей.

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