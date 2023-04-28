Рыбоохрана приготовилась к контролю «красной» путины

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков провел контрольное совещание по организации промысла лососей на Дальнем Востоке. Теруправления ведомства отчитались о высокой готовности к путине.

В этом году рекомендованный вылов тихоокеанских лососей определен в объеме почти 512 тыс. тонн. О готовности к путине отчитались Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии, ФГБУ «Главрыбвод», территориальные управления Росрыболовства.

Заместитель руководителя ведомства Василий Соколов доложил, что выполнены все мероприятия для эффективной работы: утверждены объемы вылова по каждому субъекту Федерации, на Дальневосточном научно-промысловом совете приняты региональные стратегии промысла, изданы все необходимые приказы по организации путины.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства, для организации и контроля за ходом путины в Росрыболовстве сформирована рабочая группа. Ее первое заседание запланировано во второй декаде июня.

Дальневосточные территориальные управления отчитались о высокой готовности к путине. В том числе о сформированных планах работы рыбоохраны, усилении инспекторского состава за счет прикомандированных сотрудников других ТУ, договоренностях о взаимодействии с другими контрольно-надзорными и правоохранительными органами, наличии необходимого топлива, техники и обмундирования.

Отмечено, что все заводы дальневосточных филиалов Главрыбвода также работают в штатном режиме: готовность полная в части выпусков молоди лосося, по отлову производителей для закладки икры на инкубацию, а также по мониторингу заполнения нерестилищ. В рамках госзадания запланирован выпуск около 178 млн молоди лососей, из них 42 млн уже выпущено.

Кроме того, на совещании обсудили вопрос загрузки лихтеровозов рыбной продукцией для транспортировки по Северному морскому пути. В этом году планируется два рейса. Илья Шестаков поручил руководителю Северо-Восточного теруправления Росрыболовства (Камчатский край) во взаимодействии с центральным аппаратом ведомства взять на контроль загрузку лихтеровозов.

«Очень важно это сделать заранее. Вместе с ассоциацией добытчиков лососей нужно определиться: каков объем отправки рыбы и потребность в рефконтейнерах для ее перевозки. Если делать все планово, то и цена на транспортировку будет адекватная. При необходимости примем стимулирующие меры для загрузки», — отметил руководитель Росрыболовства.

Он поручил оценить способность береговых мощностей по приемке и переработке лосося с учетом прогнозируемых высоких подходов. Было отмечено, что есть предварительная договоренность с большинством компаний по привлечению флота для этих целей.

«Обращаю внимание на подготовку научных рекомендаций для оперативного регулирования — важна четкость обоснования тех или иных решений для рыбаков и членов региональных комиссий по анадромным. Это важно с учетом того, что сейчас готовится законопроект по перезакреплению рыболовных участков, где будут прописаны критерии добросовестности пользователей. И как и в прошлое годы, рассчитываю, в центральном аппарате решения по оперативному регулированию будут приниматься в течение суток в случае действительно понятных аргументаций», — подчеркнул Илья Шестаков.

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