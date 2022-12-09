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Поправки по квотам представили перед согласительной комиссией

Поправки по квотам представили накануне согласительной комиссии

Председатель профильного комитета Госдумы, заместитель председателя согласительной комиссии Владимир Кашин представил поправки к законопроекту о втором этапе инвестквот и аукционов.

Во второй раз согласительная комиссия по законопроекту о втором этапе инвестквот и аукционов соберется 12 декабря. Накануне встречи у вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева были представлены поправки к законопроекту. Председатель комитета ГД по аграрным вопросам Владимир Кашин предложил пройтись по изменениям, «которые несут смысловые нагрузки».

Из законопроекта планируется исключить положения о квотах добычи моллюсков и прочих водных беспозвоночных в инвестиционных целях. То, что законодатели в итоге откажутся от распространения крабового аукционного принципа на морских ежей, гребешков и прочие морепродукты, в последнее время в отраслевом сообществе не вызывало сомнений. Федеральную службу безопасности, которая на первом заседании согласительной комиссии выступила за сохранение квот моллюсков в инвестцелях, Владимир Кашин призвал поддержать общий подход.

Вошел в блок поправок и отказ от обязательной увязки в один объект инвестиций судов и береговых заводов. А вот 4-процентная добавка по объемам для освоения участникам первого этапа программы инвестквот на Дальнем Востоке в пакете изменений так и осталась.

Моментов, по которым на совещании у Владимира Кашина развернулись обсуждения, было несколько, сообщает корреспондент Fishnews. Так, Федеральная антимонопольная служба предложила установить предельный размер объемов квот для предприятий — чтобы исключить доминирующее положение на рынке. Росрыболовство не против рассмотрения такой идеи, но не очень понятен механизм реализации. «Берем ли мы весь рыбохозяйственный комплекс? Берем ли мы какой-то отдельный рыбопромысловый бассейн? Берем ли мы отдельные виды рыб либо мы берем сразу же весь комплекс водных биологических ресурсов?» — прокомментировал глава федерального агентства Илья Шестаков, отметив, что тема нуждается в тщательной проработке.

В ФСБ выразили уверенность, что норма по предельным размерам перед проведением аукционов необходима, но действительно надо определиться, о каких объектах и в каких районах промысла идет речь. «Может быть, мы заложим в законе механизм сам, что есть предельный размер, а вот по квотам, по каким видам рыб — это определяет уже Минсельхоз или правительство», — высказался представитель ведомства Михаил Иртюга.

Владимир Кашин поддержал такой подход. У властей будет время проработать вопрос с предельным размером, учитывая, что сроки запуска по второму этапу, по мнению председателя комитета, все-таки будут сдвинуты на 2026 г. ФАС согласилась с идеей прописать в законе общие рамки по предельному размеру, а затем уже действовать на уровне подзаконной базы.

В поправках предложен механизм сохранения субъектов малого и среднего предпринимательства. Причем не только по рыбе, но и по крабам. По рыбе предлагается использовать при расчете «исторической» квоты повышающий коэффициент.

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота попыталась указать, что вопрос защиты малого и среднего бизнеса при распределении квот под инвестиции на втором этапе сводился к «моллюскам и прочим водным беспозвоночным». ФСБ, Минсельхоз и Росрыболовство продолжают ссылаться на то, что механизмы выведения из реформы малого и среднего бизнеса в крабе не нужны, небольшие объемы — это путь к браконьерству и «квотным рантье», а вычленить предприятия, которые не состоят в группе лиц, будет проблематично.

Владимир Кашин, однако, с посылом отказаться от особых условий для МСП в крабовой отрасли не согласился. «Это проголосованная всеми депутатами позиция по малому и среднему предпринимательству. Поддержано всеми нашими территориями», — заявил председатель комитета. Он подчеркнул, что необходимо все-таки оставить механизмы для того, чтобы была возможность работать у небольших предприятий.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев также заявил, что поправка комитета, на его взгляд, вполне обоснована и предусматривает понятное администрирование.

Важнейший момент — сроки, с которых предполагается запустить второй этап квот под инвестиции по флоту. «Предусмотрен срок вступления законопроекта [в силу — прим. ред.] в части строительства судов в рамках инвестиционных квот в отношении крабов — 26-й год», — рассказал председатель комитета.

Проработка этой темы была предусмотрена постановлением Госдумы. Минпромторг представил запрошенную справку по судостроению. Но с темпами работ тут не все в порядке. «План есть, а факт выполнения строительства отсутствует», — прокомментировал Владимир Кашин. Чтобы бизнес мог адаптироваться к изменениям, предложено начать новые изменения с 2026 г. Но здесь нужно будет еще обсудить поправку с первыми руководителями страны, добавил председатель комитета. В дальнейшем он уточнил, что перенос предлагается и по рыбным инвестквотам.

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