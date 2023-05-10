Хабаровские депутаты предлагают учитывать рыбацкий форс-мажор

В профильном комитете Законодательной думы Хабаровского края продолжают работу над законопроектом, позволяющим сохранить квоты предприятиям, которые не могли осваивать их из-за сложной ледовой обстановки.

Проект изменений федерального закона о рыболовстве депутаты краевого парламента представили в 2022 г. Предложено сохранять доли квот за предприятиями, если они не достигли порога освоения из-за сложной гидрометеорологической, ледовой обстановки.

К подготовке таких изменений подтолкнула правоприменительная практика.

Краевые депутаты направили законопроект в Совет законодателей при Совете Федерации, было решено, что инициативу можно вносить на рассмотрение федерального парламента, но усилив сопроводительные материалы, собрав позицию других добывающих регионов: насколько для них актуальны предлагаемые изменения. Об этом Fishnews рассказал председатель постоянного комитета краевой Думы по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Виктор Лопатин.

«Мы этим сейчас занимаемся, в тесном контакте с Ассоциаций предприятий рыбной отрасли Хабаровского края», — сообщил он. Депутат выразил надежду, что и профессиональные объединения других регионов поддержат инициативу и поделятся информацией для ее обоснования.

Учесть в законодательстве риски неосвоения квот по естественным причинам очень важно. Это одна из составляющих работы по сохранению предприятий прибрежного рыболовства, считает президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. «Совместно с депутатами мы работаем над решением этой проблемы, это одна из ключевых задач для нашего объединения: чтобы рыбаки не рисковали потерять возможность работать», — подчеркнул он.

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