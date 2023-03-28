Новости
Итоги годичной работы и задачи на перспективу рассматривали участники общего собрания Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края (АПРОХК)

Хабаровская ассоциация определила точки приложения сил

Главной темой 2022 г. стали изменения закона о рыболовстве. Сейчас основное внимание уделяется уже подзаконной базе. В первоочередной повестке и инициатива регулятора об участках для лова лососей, рассказал президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко на общем собрании организации.

Отраслевые объединения в регионах постепенно подводят итоги годичной работы, а главное — определяют задачи на перспективу. 27 марта актуальные вопросы рассматривали участники общего собрания Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края (АПРОХК), сообщает корреспондент Fishnews.

В прошлом году ключевой и наиболее сложной задачей было отстоять ресурсы в свете принятия закона о втором этапе инвестиционных квот и крабовых аукционов. В итоге из-под «аукционного удара» удалось вывести права на промысел моллюсков и других морепродуктов, а вторую часть торгов по крабам оттянуть на более поздний срок.

Сейчас требуется тщательно подойти к тем правовым актам, которые должны выйти на федеральном уровне для реализации изменений закона о рыболовстве. А таких документов предполагается более десятка. Нужно внимательно следить, какие объекты промысла и в каких районах лова регулятор предложит для второго этапа, какие лоты он запланирует выставить на торги и какие будут предлагаться требования к объектам инвестиций, отметил президент ассоциации Сергей Рябченко. В аппарате объединения изучают проекты актов и рассылают их для изучения предприятиям, сообщил он. Отслеживать процесс подготовки подзаконной базы поможет участие президента АПРОХК в межкомитетской рабочей группе при Совете Федерации. Она, например, осуществляет мониторинг строительства под квоты флота на отечественных верфях.

В целом, считает руководитель ассоциации, в результате перераспределения квот продолжается монополизация отрасли, небольшим предприятиям выживать все сложнее и сложнее. И консолидация здесь позволяет общими силами бороться за возможность работать, помогает лучше адаптироваться к изменениям.

Отстаивая интересы предприятий, ассоциация плотно взаимодействовала в прошлом году с краевым правительством, региональной Законодательной думой, депутатами Госдумы, Союзом работодателей Хабаровского края. Помогает сотрудничество с коллегами по Координационному совету рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Опыт совместной работы с региональными властями, парламентариями пригодится в дальнейшем, при решении других вопросов отрасли. Это направление стоит только развивать, полагает Сергей Рябченко.

Проблематикой рыбной отрасли в краевом парламенте занимается комитет по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры. «Здесь мы, естественно, работаем в тесном контакте с органами исполнительной власти, с наукой, но ваше экспертное мнение очень важно для нас», — обратился к рыбопромышленникам председатель комитета Виктор Лопатин. Депутаты рассчитывают и дальше сотрудничать с Ассоциацией предприятий рыбной отрасли Хабаровского края. «Мы надеемся и впредь на ваши своевременные экспертные заключения, потому что они нам очень важны для формирования обращений, формирования повестки думы», — подчеркнул представитель парламента.

Распределение квот на вылов — не единственная острая для предприятий Хабаровского края тема. Безусловный приоритет на этот год — участие в подготовке законопроекта о принципах перезакрепления за добросовестными пользователями рыболовных участков.

На РЛУ добываются тихоокеанские лососи (край занимает третье место по объемам их вылова среди регионов Дальнего Востока) и другие важные объекты промысла. Уже в январе ассоциация организовала по теме распределения участков круглый стол с представителями разных структур, в том числе с коллегами из других отраслевых объединений. Работа продолжается, задача — чтобы как можно больше предприятий продлили права на промысел без торгов, подчеркнул президент АПРОХК.

В прошлом году удалось возродить деятельность краевого рыбохозяйственного совета. На этой площадке (работа которой, кстати, предусмотрена федеральным законом о рыболовстве) уже обсуждались и вопросы по квотам, и тема участков для добычи анадромных видов рыб.

Руководитель Союза работодателей Хабаровского края Сергей Смоленцев призвал отраслевое сообщество обратить внимание на возможности процедуры оценки фактического воздействия. Если в рамках оценки регулирующего воздействия на наличие избыточных барьеров для бизнеса изучаются проекты правовых актов, то в рамках ОФВ — уже принятые документы. И это тоже инструмент работы с законодательным полем.

Хабаровское объединение ставит перед собой и непростую цель по поддержке прибрежного рыболовства. В марте Сергей Рябченко как раз высказывался по этой теме на круглом столе в Совете Федерации. «Моя точка зрения: единое промысловое пространство несколько ослабило позиции прибрежного рыболовства», — озвучил свое мнение глава ассоциации на общем собрании. Как вид рыболовства «прибрежка» осталась, а вот специального вида квот теперь нет.

Не хватает, по словам Сергея Рябченко, и четкой общей концепции. «Мы должны понимать: что такое прибрежное рыболовство и для чего оно», — прокомментировал президент ассоциации. Стоит ли задача загружать береговые перерабатывающие заводы, обеспечивать живой, охлажденной рыбой местное население или есть еще какой-то третий концепт?

По-прежнему остается угроза лишения квот предприятий, которые недоосвоили объемы из-за неблагоприятной гидрометеорологической, ледовой обстановки, обратил внимание Сергей Рябченко. Здесь нужно все-таки либо разобраться с возможностями комиссии Росрыболовства, либо внести изменения в законодательство, уточнив форс-мажорные обстоятельства.

В прошлом году АПРОХК забила тревогу, когда к добывающим предприятиям стали предъявляться претензии из-за отсутствия положительного заключения государственной экологической экспертизы. Процедуру ГЭЭ проходят материалы, обосновывающие общий допустимый улов (ОДУ). Но вот как и зачем получать заключение в случае с рыболовством, а тем более в случае с добычей «неодуемых» объектов (например тихоокеанских лососей) — большой вопрос. Отраслевые объединения, в том числе хабаровская ассоциация, добивались, чтобы предприятия, рисковавшие оказаться в нарушителях из-за правовой неурегулированности, вывели из-под удара. Сейчас в бизнес-сообществе рассчитывают на принятие изменений в закон об экологической экспертизе и другие законодательные акты, чтобы окончательно снять все вопросы.

Удалось пробить стену чиновничьего непонимания по поводу правил ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы и рыбной продукции, вступивших в силу в марте прошлого года. Участие в многочисленных совещаниях, масса обращений — и все-таки получилось добиться уточнения периодичности проверок икры-сырца. Это дает возможность предприятиям нормально осуществлять свою производственную деятельность, прокомментировал Сергей Рябченко.

Направлений для приложения сил у ассоциации остается немало. Нет полной ясности с электронным рыболовным журналом. Не прекращаются попытки распространить на рыбные товары цифровую маркировку, хотя эффекты от такого нововведения для защиты рынка неочевидны, а новые расходы могут отразиться на стоимости продукции для населения.

Уже и так выросли ставки сбора за пользование водными биоресурсами, и непонятно пока, как будет регулироваться получение вычетов. До сих пор нет, например, четкого ответа, распространят ли льготы на добычу тихоокеанских лососей при всей значимости этого объекта промысла. И здесь тоже АПРОХК совместно с коллегами по Координационному совету рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока обращается за разъяснениями, сообщил президент хабаровского объединения.

Примечательно, что, несмотря на все сложности, рыбная отрасль Хабаровского края показывает хорошие результаты. С 2020 года регион ежегодно преодолевает планку по вылову в 400 тыс. тонн. В прошлом году предприятия и вовсе поставили рекорд: добыли более 520 тыс. тонн водных биоресурсов — таких объемов не было за всю историю статистических наблюдений, сообщил на общем собрании председатель краевого комитета рыбного хозяйства Никита Король. «Полмиллиона тонн — уже приличная динамика в объемах вылова», — прокомментировал результаты Сергей Рябченко

Практически 50% общекраевой добычи приходится на долю предприятий — членов АПРОХК. При этом они обеспечивают свыше 70% налоговых поступлений от рыбной отрасли региона и активно участвуют в социальных проектах. В 2022 г. члены объединения вложили в социальное направление 145 млн рублей, привел цифры президент ассоциации.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Итоги годичной работы и задачи на перспективу рассматривали участники общего собрания Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края (АПРОХК)
  • Президент АПРОХК Сергей РЯБЧЕНКО
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: дальний востоккрабправительстворосрыболовство
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Мы нацелены на то, чтобы в развитие отрасли шли инвестиции

    Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

    Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

    Людмила ТАЛАБАЕВА

    Труд рыбака заслуживает глубокого уважения

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ESG

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Наши форум и выставка — для отрасли

    Все материалы

    Интервью

    Начальник Северо-Восточного филиала Главрыбвода Сергей ТКАЧУК

    Начальник Северо-Восточного филиала Главрыбвода

    Сергей ТКАЧУК

    Электронный сервис призван сделать рыбалку более удобной

    Директор «Фишеринг Сервис» Андрей ФЁДОРОВ. Фото предоставлено пресс-службой компании

    Директор компании «Фишеринг Сервис»

    Андрей ФЁДОРОВ

    Мы делаем, что должно

    Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

    Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

    Максим КОЗЛОВ

    У нас уже есть концепция новых объектов под инвестквоты

    Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

    Министр рыбного хозяйства Камчатского края

    Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

    Надеемся, что позитивные прогнозы на путину оправдаются

    Все интервью

    Личное мнение

    Специалист по качеству и безопасности продукции Рыбного союза Ирина ПУЛЬЧЕВА

    Специалист по качеству и безопасности продукции Рыбного союза

    Ирина ПУЛЬЧЕВА

    Мерить надо не глазурь, а чистую массу продукта

    Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

    Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

    Валентин БАЛАШОВ

    В ближайшее десятилетие ничего хорошего отрасль не ждет

    Все материалы

    Крупным планом

    Подчас административный процесс внесения изменений в правила рыболовства не поспевает за реалиями производственной деятельности

    Правила сложной судьбы

    Начальник отдела безопасности и технологии переработки сырья и разработок ТИНРО Юрий КУЗНЕЦОВ

    Наука продолжает раскрывать потенциал иваси

    Тема распределения участков для добычи анадромных видов рыб в нынешнем году стала одной из самых важных

    Большая «лососевая реформа»

    Траулер на Дальнем Востоке

    Решения дальнего действия

    События

    На выставке и форуме побывало более 12 тыс. гостей из 82 регионов России и 70 стран мира

    Юбилейный Питер: как работали рыбопромышленный форум и выставка

    На воду спустили первый краболов «Антея» из восьми, заложенных на НСРЗ. Фото пресс-службы компании

    Добытчики краба выполняют стратегические задачи

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2023 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.