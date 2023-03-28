Хабаровская ассоциация определила точки приложения сил

Главной темой 2022 г. стали изменения закона о рыболовстве. Сейчас основное внимание уделяется уже подзаконной базе. В первоочередной повестке и инициатива регулятора об участках для лова лососей, рассказал президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко на общем собрании организации.

Отраслевые объединения в регионах постепенно подводят итоги годичной работы, а главное — определяют задачи на перспективу. 27 марта актуальные вопросы рассматривали участники общего собрания Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края (АПРОХК), сообщает корреспондент Fishnews.

В прошлом году ключевой и наиболее сложной задачей было отстоять ресурсы в свете принятия закона о втором этапе инвестиционных квот и крабовых аукционов. В итоге из-под «аукционного удара» удалось вывести права на промысел моллюсков и других морепродуктов, а вторую часть торгов по крабам оттянуть на более поздний срок.

Сейчас требуется тщательно подойти к тем правовым актам, которые должны выйти на федеральном уровне для реализации изменений закона о рыболовстве. А таких документов предполагается более десятка. Нужно внимательно следить, какие объекты промысла и в каких районах лова регулятор предложит для второго этапа, какие лоты он запланирует выставить на торги и какие будут предлагаться требования к объектам инвестиций, отметил президент ассоциации Сергей Рябченко. В аппарате объединения изучают проекты актов и рассылают их для изучения предприятиям, сообщил он. Отслеживать процесс подготовки подзаконной базы поможет участие президента АПРОХК в межкомитетской рабочей группе при Совете Федерации. Она, например, осуществляет мониторинг строительства под квоты флота на отечественных верфях.

В целом, считает руководитель ассоциации, в результате перераспределения квот продолжается монополизация отрасли, небольшим предприятиям выживать все сложнее и сложнее. И консолидация здесь позволяет общими силами бороться за возможность работать, помогает лучше адаптироваться к изменениям.

Отстаивая интересы предприятий, ассоциация плотно взаимодействовала в прошлом году с краевым правительством, региональной Законодательной думой, депутатами Госдумы, Союзом работодателей Хабаровского края. Помогает сотрудничество с коллегами по Координационному совету рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Опыт совместной работы с региональными властями, парламентариями пригодится в дальнейшем, при решении других вопросов отрасли. Это направление стоит только развивать, полагает Сергей Рябченко.

Проблематикой рыбной отрасли в краевом парламенте занимается комитет по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры. «Здесь мы, естественно, работаем в тесном контакте с органами исполнительной власти, с наукой, но ваше экспертное мнение очень важно для нас», — обратился к рыбопромышленникам председатель комитета Виктор Лопатин. Депутаты рассчитывают и дальше сотрудничать с Ассоциацией предприятий рыбной отрасли Хабаровского края. «Мы надеемся и впредь на ваши своевременные экспертные заключения, потому что они нам очень важны для формирования обращений, формирования повестки думы», — подчеркнул представитель парламента.

Распределение квот на вылов — не единственная острая для предприятий Хабаровского края тема. Безусловный приоритет на этот год — участие в подготовке законопроекта о принципах перезакрепления за добросовестными пользователями рыболовных участков.

На РЛУ добываются тихоокеанские лососи (край занимает третье место по объемам их вылова среди регионов Дальнего Востока) и другие важные объекты промысла. Уже в январе ассоциация организовала по теме распределения участков круглый стол с представителями разных структур, в том числе с коллегами из других отраслевых объединений. Работа продолжается, задача — чтобы как можно больше предприятий продлили права на промысел без торгов, подчеркнул президент АПРОХК.

В прошлом году удалось возродить деятельность краевого рыбохозяйственного совета. На этой площадке (работа которой, кстати, предусмотрена федеральным законом о рыболовстве) уже обсуждались и вопросы по квотам, и тема участков для добычи анадромных видов рыб.

Руководитель Союза работодателей Хабаровского края Сергей Смоленцев призвал отраслевое сообщество обратить внимание на возможности процедуры оценки фактического воздействия. Если в рамках оценки регулирующего воздействия на наличие избыточных барьеров для бизнеса изучаются проекты правовых актов, то в рамках ОФВ — уже принятые документы. И это тоже инструмент работы с законодательным полем.

Хабаровское объединение ставит перед собой и непростую цель по поддержке прибрежного рыболовства. В марте Сергей Рябченко как раз высказывался по этой теме на круглом столе в Совете Федерации. «Моя точка зрения: единое промысловое пространство несколько ослабило позиции прибрежного рыболовства», — озвучил свое мнение глава ассоциации на общем собрании. Как вид рыболовства «прибрежка» осталась, а вот специального вида квот теперь нет.

Не хватает, по словам Сергея Рябченко, и четкой общей концепции. «Мы должны понимать: что такое прибрежное рыболовство и для чего оно», — прокомментировал президент ассоциации. Стоит ли задача загружать береговые перерабатывающие заводы, обеспечивать живой, охлажденной рыбой местное население или есть еще какой-то третий концепт?

По-прежнему остается угроза лишения квот предприятий, которые недоосвоили объемы из-за неблагоприятной гидрометеорологической, ледовой обстановки, обратил внимание Сергей Рябченко. Здесь нужно все-таки либо разобраться с возможностями комиссии Росрыболовства, либо внести изменения в законодательство, уточнив форс-мажорные обстоятельства.

В прошлом году АПРОХК забила тревогу, когда к добывающим предприятиям стали предъявляться претензии из-за отсутствия положительного заключения государственной экологической экспертизы. Процедуру ГЭЭ проходят материалы, обосновывающие общий допустимый улов (ОДУ). Но вот как и зачем получать заключение в случае с рыболовством, а тем более в случае с добычей «неодуемых» объектов (например тихоокеанских лососей) — большой вопрос. Отраслевые объединения, в том числе хабаровская ассоциация, добивались, чтобы предприятия, рисковавшие оказаться в нарушителях из-за правовой неурегулированности, вывели из-под удара. Сейчас в бизнес-сообществе рассчитывают на принятие изменений в закон об экологической экспертизе и другие законодательные акты, чтобы окончательно снять все вопросы.

Удалось пробить стену чиновничьего непонимания по поводу правил ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы и рыбной продукции, вступивших в силу в марте прошлого года. Участие в многочисленных совещаниях, масса обращений — и все-таки получилось добиться уточнения периодичности проверок икры-сырца. Это дает возможность предприятиям нормально осуществлять свою производственную деятельность, прокомментировал Сергей Рябченко.

Направлений для приложения сил у ассоциации остается немало. Нет полной ясности с электронным рыболовным журналом. Не прекращаются попытки распространить на рыбные товары цифровую маркировку, хотя эффекты от такого нововведения для защиты рынка неочевидны, а новые расходы могут отразиться на стоимости продукции для населения.

Уже и так выросли ставки сбора за пользование водными биоресурсами, и непонятно пока, как будет регулироваться получение вычетов. До сих пор нет, например, четкого ответа, распространят ли льготы на добычу тихоокеанских лососей при всей значимости этого объекта промысла. И здесь тоже АПРОХК совместно с коллегами по Координационному совету рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока обращается за разъяснениями, сообщил президент хабаровского объединения.

Примечательно, что, несмотря на все сложности, рыбная отрасль Хабаровского края показывает хорошие результаты. С 2020 года регион ежегодно преодолевает планку по вылову в 400 тыс. тонн. В прошлом году предприятия и вовсе поставили рекорд: добыли более 520 тыс. тонн водных биоресурсов — таких объемов не было за всю историю статистических наблюдений, сообщил на общем собрании председатель краевого комитета рыбного хозяйства Никита Король. «Полмиллиона тонн — уже приличная динамика в объемах вылова», — прокомментировал результаты Сергей Рябченко

Практически 50% общекраевой добычи приходится на долю предприятий — членов АПРОХК. При этом они обеспечивают свыше 70% налоговых поступлений от рыбной отрасли региона и активно участвуют в социальных проектах. В 2022 г. члены объединения вложили в социальное направление 145 млн рублей, привел цифры президент ассоциации.

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