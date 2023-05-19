Росрыболовство готовится к коллегии

Общественный совет при Росрыболовстве рассмотрел проект доклада о работе ведомства за 2022 г. и проект публичной декларации целей и задач федерального агентства на 2023 г. При этом были озвучены основные показатели отрасли.

Проект доклада о годовых итогах деятельности и задачах Росрыболовства, а также проект публичной декларации традиционно рассматриваются в преддверии коллегии ведомства. «Сегодня для нас очень важный общественный совет», — подчеркнул замглавы федерального агентства Василий Соколов в начале встречи.

Как сообщает корреспондент Fishnews. в докладе об итогах работы Росрыболовства отражаются основные результаты отрасли за минувший год. Информацию о них на заседании совета представил начальник управления экономики и инвестиций федерального агентства Андрей Михалевич.

Вылов водных биоресурсов в прошлом году составил 4,92 млн тонн — на 3% меньше, чем в 2021-м. В снижении общего результата сыграли роль более скромные, чем в предыдущую путину, объемы добычи тихоокеанских лососей (их выловили порядка 270 тыс. тонн). В то же время другие промысловые объекты помогли сократить разрыв между уловами.

Уровень самообеспечения рыбной продукцией, отмечают в Росрыболовстве, остается высоким — 153,3% при планке Доктрины продовольственной безопасности не менее чем 85%. Потребление рыбы остается в пределах 22 кг, сообщили в федеральном агентстве со ссылкой на Росстат.

Объемы производства рыбной продукции составили 4,1 млн тонн — на 6% меньше показателя предыдущего года. К снижению общей цифры приводит в том числе и увеличение выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, обратили внимание в федеральном агентстве. Филе произвели 260 тыс. тонн — на 14% больше, чем в 2021 г. Увеличилось производство фарша, сурими при этом выпущено около 30 тыс. тонн и порядка 8 тыс. тонн этой продукции реализовано на внутренний российский рынок.

Тенденции по сокращению общего показателя производства при росте выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью сохранятся, считают в Росрыболовстве. Такая смена векторов уже нашла отражение в показателях госпрограммы развития рыбохозяйственного комплекса, отметил Андрей Михалевич.

Экспорт рыбных товаров в натуральном выражении вырос и составил 2,3 млн тонн. А в денежном выражении, наоборот, сократился до 6,1 млрд долларов. Здесь отразилась ситуация с поставками в условиях санкций крабовой продукции.

С показателями импорта сюрприза нет: В натуральном выражении он сократился по сравнению с результатом 2021 г. и составил 547 тыс. тонн (-22%). В стоимостном выражении снижение оказалось не столь существенным: ввезено продукции на 2,5 млрд долларов (-3%).

Оборот организаций отрасли вырос до 866 млрд рублей. Сальдированный финансовый результат составил 158 млрд рублей. Показатель снизился примерно на 31%. Сумма налогов, сборов и страховых взносов в бюджет составила более 62 млрд рублей.

Отдельно представитель федерального агентства остановился на теме господдержки в отрасли. Одна из таких мер — субсидирование железнодорожных перевозок продукции из минтая. На эти цели, по словам Андрея Михалевича, с конца 2021 г. направлено более 1 млрд рублей. Опробованы меры поддержки рыбаков, работающих в Азовском море.

Растет прибавка в аквакультуре: объем производства продукции товарного рыбоводства составил порядка 384 тыс. тонн (+7,5% по сравнению с результатом 2021 г.). Росрыболовство с Минсельхозом обеспечили изменения правовой базы и рыбоводы сейчас на равных с другими сельхозпроизводителями в части получения всех мер поддержки, отметил Василий Соколов.

Членов совета интересовали вопросы развития аквакультуры и статистики, позволяющей оценивать работу рыбоводной отрасли, прогнозы по экономическим показателям рыбной промышленности, разработка перечня видов продукции для применения вычета по сбору за пользование водными биоресурсами в связи с переработкой.

В проект декларации целей и задач Росрыболовства включаются мероприятия, которые могут быть выполнены до конца года. Среди направлений, которые предложено внести в перечень на 2023-й, — интеграция новых регионов в рыбохозяйственный комплекс страны, развитие подведомственной сети исследовательских университетов, запуск второго этапа квот под инвестиции. За счет повышения «цифровой зрелости» Росрыболовства предполагается сократить время и издержки при оказании госуслуг, а также сделать более комфортным их дистанционное получение.

Общественный совет заслушал информацию о результатах и задачах и одобрил проект доклада и декларации.

Также ОС подготовил позицию по изменению проектов подзаконных актов для второго этапа программы инвестквот.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews