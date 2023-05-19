Новости
Информацию об основных результатах отрасли за минувший год представил начальник управления экономики и инвестиций Росрыболовства Андрей МИХАЛЕВИЧ

Росрыболовство готовится к коллегии

Общественный совет при Росрыболовстве рассмотрел проект доклада о работе ведомства за 2022 г. и проект публичной декларации целей и задач федерального агентства на 2023 г. При этом были озвучены основные показатели отрасли.

Проект доклада о годовых итогах деятельности и задачах Росрыболовства, а также проект публичной декларации традиционно рассматриваются в преддверии коллегии ведомства. «Сегодня для нас очень важный общественный совет», — подчеркнул замглавы федерального агентства Василий Соколов в начале встречи.

Как сообщает корреспондент Fishnews. в докладе об итогах работы Росрыболовства отражаются основные результаты отрасли за минувший год. Информацию о них на заседании совета представил начальник управления экономики и инвестиций федерального агентства Андрей Михалевич.

Вылов водных биоресурсов в прошлом году составил 4,92 млн тонн — на 3% меньше, чем в 2021-м. В снижении общего результата сыграли роль более скромные, чем в предыдущую путину, объемы добычи тихоокеанских лососей (их выловили порядка 270 тыс. тонн). В то же время другие промысловые объекты помогли сократить разрыв между уловами.

Уровень самообеспечения рыбной продукцией, отмечают в Росрыболовстве, остается высоким — 153,3% при планке Доктрины продовольственной безопасности не менее чем 85%. Потребление рыбы остается в пределах 22 кг, сообщили в федеральном агентстве со ссылкой на Росстат.

Объемы производства рыбной продукции составили 4,1 млн тонн — на 6% меньше показателя предыдущего года. К снижению общей цифры приводит в том числе и увеличение выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, обратили внимание в федеральном агентстве. Филе произвели 260 тыс. тонн — на 14% больше, чем в 2021 г. Увеличилось производство фарша, сурими при этом выпущено около 30 тыс. тонн и порядка 8 тыс. тонн этой продукции реализовано на внутренний российский рынок.

Тенденции по сокращению общего показателя производства при росте выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью сохранятся, считают в Росрыболовстве. Такая смена векторов уже нашла отражение в показателях госпрограммы развития рыбохозяйственного комплекса, отметил Андрей Михалевич.

Экспорт рыбных товаров в натуральном выражении вырос и составил 2,3 млн тонн. А в денежном выражении, наоборот, сократился до 6,1 млрд долларов. Здесь отразилась ситуация с поставками в условиях санкций крабовой продукции.

С показателями импорта сюрприза нет: В натуральном выражении он сократился по сравнению с результатом 2021 г. и составил 547 тыс. тонн (-22%). В стоимостном выражении снижение оказалось не столь существенным: ввезено продукции на 2,5 млрд долларов (-3%).

Оборот организаций отрасли вырос до 866 млрд рублей. Сальдированный финансовый результат составил 158 млрд рублей. Показатель снизился примерно на 31%. Сумма налогов, сборов и страховых взносов в бюджет составила более 62 млрд рублей.

Отдельно представитель федерального агентства остановился на теме господдержки в отрасли. Одна из таких мер — субсидирование железнодорожных перевозок продукции из минтая. На эти цели, по словам Андрея Михалевича, с конца 2021 г. направлено более 1 млрд рублей. Опробованы меры поддержки рыбаков, работающих в Азовском море.

Растет прибавка в аквакультуре: объем производства продукции товарного рыбоводства составил порядка 384 тыс. тонн (+7,5% по сравнению с результатом 2021 г.). Росрыболовство с Минсельхозом обеспечили изменения правовой базы и рыбоводы сейчас на равных с другими сельхозпроизводителями в части получения всех мер поддержки, отметил Василий Соколов.

Членов совета интересовали вопросы развития аквакультуры и статистики, позволяющей оценивать работу рыбоводной отрасли, прогнозы по экономическим показателям рыбной промышленности, разработка перечня видов продукции для применения вычета по сбору за пользование водными биоресурсами в связи с переработкой.

В проект декларации целей и задач Росрыболовства включаются мероприятия, которые могут быть выполнены до конца года. Среди направлений, которые предложено внести в перечень на 2023-й, — интеграция новых регионов в рыбохозяйственный комплекс страны, развитие подведомственной сети исследовательских университетов, запуск второго этапа квот под инвестиции. За счет повышения «цифровой зрелости» Росрыболовства предполагается сократить время и издержки при оказании госуслуг, а также сделать более комфортным их дистанционное получение.

Общественный совет заслушал информацию о результатах и задачах и одобрил проект доклада и декларации.

Также ОС подготовил позицию по изменению проектов подзаконных актов для второго этапа программы инвестквот.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Информацию об основных результатах отрасли за минувший год представил начальник управления экономики и инвестиций Росрыболовства Андрей МИХАЛЕВИЧ
  • О показателях в сфере аквакультуры рассказал замруководителя Росрыболовства Василий СОКОЛОВ
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: аквакультураросрыболовство
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Мы нацелены на то, чтобы в развитие отрасли шли инвестиции

    Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

    Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

    Людмила ТАЛАБАЕВА

    Труд рыбака заслуживает глубокого уважения

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ESG

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Наши форум и выставка — для отрасли

    Все материалы

    Интервью

    Председатель комитета рыбного хозяйства Хабаровского края Никита КОРОЛЬ. Фото пресс-службы комитета

    Председатель комитета рыбного хозяйства Хабаровского края

    Никита Король

    Заинтересованы, чтобы предприятия региона оставались с ресурсом

    Генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината Константин Коробков

    Генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината

    Константин КОРОБКОВ

    Работа рыбокомбинатов — тонко настроенная система

    Начальник ФГБУ «Главрыбвод» Дан БЕЛЕНЬКИЙ

    Начальник ФГБУ «Главрыбвод»

    Дан БЕЛЕНЬКИЙ

    За шесть лет мы привели в порядок две трети рыбоводных мощностей

    Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» (АЯП) Вячеслав БЫЧКОВ

    Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

    Вячеслав БЫЧКОВ

    Ответственному бизнесу не следует жить одним днем

    Все интервью

    Личное мнение

    Коммерческий директор компании «Союзконтракт-Сибирь» Аркадий УТКИН

    Коммерческий директор компании «Союзконтракт-Сибирь»

    Аркадий УТКИН

    Мы за взаимовыгодное сотрудничество

    Председатель комитета Думы Чукотского автономного округа по промышленной и сельскохозяйственной политике Любовь МАХАЕВА

    Председатель комитета Думы ЧАО по промышленной и сельскохозяйственной политике

    Любовь МАХАЕВА

    Наша поправка оставит браконьеров без рынка сбыта

    Все материалы

    Крупным планом

    Вырезка заготовки на новом станке UNIMACH в «Дальтехрыбцентре»

    Завод начинается с заказа

    Ежегодно вопросы потребления и сбыта рыбной продукции, кадрового и научного обеспечения отрасли и ее инфраструктуры находятся в центре внимания Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia

    Новые перспективы российского экспорта и развития внутреннего рынка

    Одна из военных наград Юрия Пудовкина — знак «Юнга огненных рейсов». Фото предоставлено Геннадием Ворониным

    По Каспию под бомбами

    На Seafood Expo Russia «Аврора» впервые представила прототип ходовой рубки для рыболовного судна — пульт управления, укомплектованный оборудованием для навигации и связи, с информационной видеопанелью

    Технологии на службе гражданского флота

    События

    На выставке и форуме побывало более 12 тыс. гостей из 82 регионов России и 70 стран мира

    Юбилейный Питер: как работали рыбопромышленный форум и выставка

    На воду спустили первый краболов «Антея» из восьми, заложенных на НСРЗ. Фото пресс-службы компании

    Добытчики краба выполняют стратегические задачи

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2023 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.