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Для Дальневосточного бассейна в перечень попал в том числе минтай

Правительство установило ориентир для иностранных инвесторов

Распоряжение правительства определило перечень видов водных биоресурсов, на которые распространяются нововведения законодательства о контроле за иностранными инвестициями в стратегических отраслях.

Правительство выпустило распоряжение для реализации новых норм, направленных на усиление контроля за иностранным участием в стратегических отраслях экономики. К таковым относится и рыболовство.

Согласно принятому в декабре закону, особое регулирование распространили на получение прав на вылов хозяйственным обществом, находящимся под контролем иностранного инвестора, — если в результате такая компания или такая компания и входящие с ней в одну группу лиц структуры в совокупности будут обладать более 35% общего допустимого улова определенного вида водных биоресурсов в одном бассейне. Такие решения должны согласовываться с Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. В апреле правительство регламентировало, как должно согласовываться получение прав.

Перечень видов водных биоресурсов, на который распространяется требование, утвержден распоряжением правительства от 3 июня 2023 г. № 1455, сообщает корреспондент Fishnews.

В список для Северного бассейна вошли треска, пикша, мойва, синекорый палтус, путассу (северная), скумбрия, камчатский краб, краб-стригун опилио, морские гребешки и северная креветка.

Для Западно-Сибирского бассейна — краб-стригун опилио. Для Дальневосточного — минтай, сельдь, камбалы, палтусы, треска, промысловые виды крабов и креветок, командорский кальмар, осьминог Дофлейна гигантский и малый, морские гребешки, анадара, спизула, корбикула, кукумария, морские ежи серый и черный, дальневосточный трепанг, устрицы, петушок, панопа и зирфея.

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