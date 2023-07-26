Как заработает: ассоциации готовы подключиться к разработке подзаконной базы по участкам

С принятием закона о рыболовных участках работа по этим вопросам не закончилась. Предстоит подготовка подзаконной базы и, возможно, изменений законодательства по границам РЛУ — обсуждение этих тем можно продолжить на площадке уже созданной межведомственной рабочей группы, считают в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

24 июля президент подписал изменения федерального закона о рыболовстве, пересматривающие систему распределения участков для промысла. В отраслевом сообществе уже внимательно изучили принятые поправки: предполагается, что пользователи смогут перезаключать договоры на новый срок без торгов — без конкурсов и аукционов, и это очень значимое новшество.

Однако Минсельхоз и Росрыболовство уже говорят о том, что потребуются еще законодательные изменения по приведению в соответствие границ рыболовных участков, обратил внимание президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. И это чувствительная тема для целого ряда регионов — для Сахалинской области, для того же Хабаровского края. Предстоит разработка и подзаконной базы по участкам. Здесь может быть много неровностей, «правовых лакун», которые отраслевому сообществу важно не пропустить, подчеркнул Сергей Рябченко на конференции Fishnews Online.

Возможность получить участок без торгов, несомненно, позитивное решение для предприятий, но предстоит учитывать тонкости подзаконной базы, отметил председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын. «К работе, безусловно, подключимся. Члены Федерального Собрания от Камчатки уже выразили готовность участвовать в новых обсуждениях», — рассказал руководитель АДЛК.

Важность взаимодействия с сенаторами отметил и президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Работа над подзаконной базой может быть продолжена в рамках межведомственной рабочей группы, которая образована в прошлом году для подготовки законопроекта о рыболовных участках. В ее составе — и представители федеральных ведомств, и сенаторы, депутаты Госдумы, и региональные власти, и представители отраслевого сообщества, в том числе члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews