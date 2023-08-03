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КО Дахе — ведущая популярного корейского телешоу, рекламирует рыбу

От K-FISH до фестиваля русского краба: популяризация морепродуктов по-южнокорейски

Республика Корея является одной из ведущих стран по объемам производства и потребления рыбы и морепродуктов. По данным за 2020 г. в среднем кореец съедал около 68,4 кг такой продукции в год, к 2025 г. власти планируют довести показатель до 74 кг.

Для достижения этой амбициозной цели правительство разработало широкий спектр мер. Например, для продвижения южнокорейских морепродуктов как в самой Южной Корее, так и за рубежом еще в 2016 г. была запущена специальная программа. Государство обеспечивает продвижение национального бренда K-FISH на мировом рынке, а южнокорейские производители могут пользоваться им совершенно бесплатно в течение трех лет при соблюдении ряда условий. Отвечает за всю эту работу Министерство морских дел и рыболовства.

Также оно выступает соорганизатором крупнейших международных выставок морепродуктов на территории Южной Кореи — Seoul International Seafood Show и Busan International Seafood& Fisheries EXPO.

Еще одним способом продвижения в народные массы идеи употребления морепродуктов являются различные общенациональные кампании. Яркий пример — слоган «Среда — рыбный день», который можно встретить повсеместно.

Широко используются и такие проверенные рыночные инструменты, как распродажи. Так, в октябре 2022 г. в течение 17 дней жители и гости Южной Кореи могли приобрести некоторые сезонные морепродукты со скидкой до 40%! В качестве каналов сбыта использовались как традиционные сети распространения — рынки и супермаркеты, так и появившиеся сравнительно недавно, но уже завоевавшие большую популярность среди корейцев онлайн-площадки. Условия акции были достаточно просты: министерство оплачивало скидочный купон до 20% на покупку морепродуктов (не более 10 тыс. вон, или около 8 долларов США на человека) и сопоставимый дисконт давал сам продавец.

Периодически проходят на национальном уровне и кампании, призванные сгладить эффект от «черных лебедей», таких как авария на АЭС «Фукусима-1». В таких акциях часто принимают участие местные знаменитости и крупные чиновники.

Кроме того, южнокорейское правительство старается повышать осведомленность населения о пользе рыбного меню.

Ежегодно государственные институты, такие как Korean Maritime Institute или National Institute of Fisheries Science, проводят исследования, посвященные выявлению лечебных свойств тех или иных морепродуктов и определению полезного эффекта от употребления в пищу даров моря.

Очень активно в продвижении рыбной продукции работают и власти прибрежных и даже некоторых внутренних регионов. Обширная береговая линия Южной Кореи исторически определила наличие здесь значительного числа местных фирменных блюд из рыбы и морепродуктов. Остров Уллындо — это кальмары, порты восточного побережья — краб-стригун, а знаменитый «мандариновый остров» Чечжудо прочно связан с образом моллюска морское ушко и рыбы-сабли. Поэтому местные администрации на всех уровнях стремятся использовать сложившиеся исторически бренды для привлечения туристов и создания новых рабочих мест.

Следующим шагом в борьбе за потребителя является проведение тематических фестивалей, которых в Южной Корее великое множество. Два главных крабовых празднества — «Фестиваль красного краба-стригуна» в Ульчжине и «Йондокский фестиваль краба-стригуна» в одноименном уезде — обычно проходят в феврале. В нынешнем году, по информации организаторов, в первом из них поучаствовало 50 тыс. человек, а во втором — более 60 тыс. человек. В программу традиционно входят дегустации, парады, шуточные эстафеты и, конечно, ловля краба в специальном бассейне.

В нынешнем году свой фестиваль краба провели и в Тонхэ — единственном южнокорейском порту, поддерживающем паромное сообщение с российским Дальним Востоком.

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  • КО Дахе — ведущая популярного корейского телешоу, рекламирует рыбу
  • Фестиваль Ульджин
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