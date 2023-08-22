Камчатка готовится к крабовым аукционам

Власти Камчатского края нацелены использовать эффект от предстоящих крабовых аукционов для развития территории. Губернатор Владимир Солодов поручил правительству региона проработать размещение и виды объектов инвестиций.

На оперативном совещании правительства края губернатор Владимир Солодов дал поручения по итогам обсуждения вопросов рыбной отрасли, состоявшегося 16 августа у президента.

В том числе глава региона остановился на предстоящих крабовых аукционах, сообщает корреспондент Fishnews. Они должны пройти уже в этом году. Приобретатели квот обязуются реализовать инвестиционные проекты в России. И на втором этапе торгов это будут не только промысловые суда.

Владимир Солодов заявил, что нужно обеспечить здесь максимальные возможности для Камчатки.

«Здесь нам важно тоже проактивную позицию занять, чтобы максимальное количество объектов инфраструктуры, которые будут включены в качестве обязательств в крабовые аукционы так называемые, находились на территории Камчатского края», — сказал губернатор.

Он поручил проработать возможные места размещения и виды объектов инвестиций. Прежде всего речь идет о местах для переработки краба, производства крабовой продукции, передержки живого морепродукта, заявил глава региона.

Соответствующие предложения он поручил подготовить к Восточному экономическому форуму.

«Прошу эту работу сейчас усилить. Еще раз повторюсь, до ВЭФ нам надо здесь четкие предложения сформулировать, чтобы мы могли итоговые уточнения провести в правилах проведения аукционов и самое главное — предложить конкретные участки, конкретные объекты, которые на территории Камчатского края могут быть размещены, и закрепить соответствующими договоренностями на форуме», — обрисовал задачу для правительства региона Владимир Солодов.

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