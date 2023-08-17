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На совещании у президента Владимира ПУТИНА обсудили возможность создания объектов социальной инфраструктуры в качестве обязательства для победителей крабовых аукционов. Фото пресс-службы главы государства

Правительство оценит перспективность вложений краболовов в «социалку»

Глава Камчатки Владимир Солодов на совещании у президента предложил рассмотреть возможность создания объектов социальной инфраструктуры в качестве обязательства для победителей крабовых аукционов.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов на совещании у президента выступил с инициативой вернуться к вопросу о проектах, которые должны реализовать покупатели квот по крабу.

Акты правительства, определяющие объекты инвестиций для победителей новых аукционов, уже вышли, но в них нет объектов социальной инфраструктуры прибрежных сельских территорий, обратил внимание глава Камчатки.

«Безусловно, важно, на мой взгляд, чтобы предоставление доступа к вылову крабов стимулировало не только производство, но и социально-экономическую сферу территорий прибрежных регионов. В этой связи просил бы вас дать поручение доработать соответствующие акты правительства с учетом наших предложений и ранее данных поручений на Восточном экономическом форуме», — обратился губернатор к Владимиру Путину.

Президент инициативу оценил осторожно. Все-таки программа квот под инвестиции — это прежде всего программа «квот под киль», отметил он.

«Надо подумать просто над предложением Владимира Викторовича [Солодова], потому что ведь эти квоты «под киль» по крабу и по рыбе… Все-таки главное ‒ это флот обновлять», — сказал президент.

Но без внимания предложение губернатора Камчатки не осталось. Развитие социальной инфраструктуры, безусловно, важная задача, подчеркнул Владимир Путин. Он поручил правительству, Минсельхозу проработать инициативу и доложить о результатах, сообщает корреспондент Fishnews.

«По поручению президента вместе с правительством Российской Федерации будем готовить согласованные предложения», — заявил Владимир Солодов по итогам совещания.

В августе поручение рассмотреть инициативу губернатора профильным федеральным ведомствам также дала вице-премьер Виктория Абрамченко.

Ранее стало известно, что новые крабовые аукционы могут состояться уже в конце октября. Сейчас в документах по организации торгов предусмотрены создание победителями логистических комплексов в морских портах и постройка промысловых судов.

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