Ведомства проработают вопросы поддержки рыбопереработки

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев дал ряд поручений для развития рыбопереработки по итогам заседания профильной правкомиссии. Важная тема — поддержка выпуска продукции для конечного потребителя.

Тема поддержки рыбопереработки рассматривалась на заседании правительственной комиссии по развитию рыбохозяйственного комплекса, которое проводил в июле министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев (зампред комиссии).

Как сообщает корреспондент Fishnews, Минпромторг, Минсельхоз и Росрыболовство должны до октября проработать меры поддержки производителей продукции глубокой переработки, приближенных к рынкам сбыта и ориентированных на конечного потребителя. Речь идет о поддержке вне программы инвестквот предприятий, приобретающих отечественное оборудование для переработки рыбы.

До середины сентября Министерство сельского хозяйства, Минфин и Росрыболовство должны проработать возможность дополнения рыбопереработкой направлений льготного кредитования, предусмотренных приказом Минсельхоза от 4 мая 2022 г. № 274. Это необходимо сделать с учетом ограниченности бюджетных средств, направленных на реализацию постановления правительства от 29 декабря 2016 г. № 1528.

Минэкономразвития должно сообщить Минсельхозу о результатах рассмотрения предложения по корректировке критериев для включения предприятий рыбопереработки в перечень системообразующих организаций российской экономики.

Также Минсельхозу, Минфину и Росрыболовству дали поручение до 25 сентября проработать вопрос о распространении стимулов для железнодорожной перевозке по льготным тарифам на тихоокеанскую сельдь и горбушу. Сейчас такая мера предусмотрена для минтая. На совещании у президента 16 августа глава Росрыболовства Илья Шестаков уже выступил с предложением распространить господдержку на доставку горбуши.

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