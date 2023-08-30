Кто примет участие в «рыбных» сессиях ВЭФ

Организаторы Восточного экономического форума опубликовали деловую программу с указанием участников мероприятий. Вопросам рыбной отрасли планируется посвятить две сессии.

Восточный экономический форум будет проходить в столице Приморья с 10 по 13 сентября. Сессия по вопросам рыбной отрасли «Океан — эволюция промысла и потребления» стоит в графике на 11 сентября, 17:15–18:45, сообщает корреспондент Fishnews.

В качестве модератора указан губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Выступающие — замглавы Минвостокразвития Анатолий Бобраков, председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры, управляющий ГК «Гиперион» Роман Витязев, первый заместитель генерального директора РРПК Савелий Карпухин, замруководителя Росрыболовства Хасан Лихов, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, директор по коммерции и развитию «Ленты» Ольга Морозова, председатель Рыбного союза Александр Панин, директор по развитию, учредитель «Фуд Тим» Олеся Попова, директор направления «Рыба» «Глобуса» Олег Рябов, председатель РК им. В.И. Ленина Сергей Тарусов.

12 сентября, 10:00–11:30, должна состояться сессия «Мировой океан: глобальные возможности для российского флота». Это мероприятие, если судить по описанию, предполагается посвятить возможностям работы российских рыбаков за пределами исключительной экономзоны РФ. В качестве выступающего заявлен руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

В прошлом году на отраслевой сессии обсуждалось, как обеспечить расширение рынков сбыта для российской рыбной продукции и повысить потребление внутри страны. Также рассматривались вопросы инвестквот и аукционов.

Список участников сессий ближе к событию может корректироваться. Деловая программа доступна на сайте ВЭФ.

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