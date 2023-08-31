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На производство компаунды попадают в виде гранул. Фото пресс-службы ТГУ

В ТГУ работают над биоразлагаемыми пластиками

Химики Томского государственного университета разрабатывают новые рецептуры гидрофобизированных компаундов. Это композиции из полимолочной кислоты для производства отечественных пластиков, которые будут распадаться на углекислый газ и воду.

Проект реализуется на базе передовой инженерной школы «Агробиотек» ТГУ, сообщили Fishnews в пресс-службе университета.

«Биоразлагаемые композиции для производства пластика можно получить из полимолочной кислоты, сырьем для которой служат кукуруза, сахарная свекла или другие источники углеводов, — рассказал руководитель проекта, ученый химфака ТГУ, директор центра исследования компаундов «Агробиотека» Владимир Ботвин. — Истинно российских биоразлагаемых композиций сейчас нет. С поставками ввозимых составов существуют сложности, поэтому необходимо закрыть этот пробел и обеспечить российскую промышленность компаундами, которые позволят выпускать линейку продуктов из биоразлагаемого пластика».

В рамках проекта ученые планируют решить сразу две проблемы — производственную и экологическую. Первая связана с тем, что компаунды очень чувствительны к воде и могут впитывать ее из воздуха. В таком случае потребуется сушка, но при работе с большими объемами это усложнит производство. Чтобы предотвратить поглощение влаги композитом, специалисты разработают специальную защитную добавку.

Решение второй задачи связано с подбором рецептурного состава. По словам Владимира Ботвина, большинство продуктов, заявленных как биоразлагаемые, таковыми не являются. Они распадаются на мелкие частицы размером от 5 мм и меньше. Современные исследования показывают, что вода и почва повсеместно загрязнены микропластиком. Оттуда он попадает в живые организмы, в том числе в рыбу, и по пищевой цепочке может передаваться людям.

«Наша цель – создание таких композиций, которые позволят продуктам разлагаться полностью на безвредные составляющие, которые изначально есть в природе — углекислый газ и воду», — отметил специалист.

Планируется разработать ряд композиций для производства самых ходовых товаров — пластиковых пакетов, стаканчиков, вилок, ложек и прочего. В том числе может быть создана специальная композиция для изготовления тары под напитки. Пластиковые бутылки, по словам ученых, сегодня являются одним из самых распространенных загрязнителей окружающей среды.

По данным Минобрнауки, ежегодно в мире производится 400 млн тонн пластика и эта цифра постоянно растет. Ежегодно в океан попадает около 11 млн тонн пластика, отмечают в ООН. Под воздействием воды пластик распадается на частицы — так образуется микропластик. Одно из направлений ученых со всего мира — оценка того, как он влияет на живые организмы.

В таких исследованиях активно участвует ТГУ — специалисты университета изучают концентрации и перемещение микропластика в реках, а также его накопление в рыбе. Ученый Биологического института ТГУ Юлия Франк вошла в состав экспертной группы Межправительственного переговорного комитета от России в области борьбы с пластиком. В этом году сотрудники ТГУ впервые начали исследовать загрязнение экосистем Японского моря микро- и макропластиком.

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Fishnews

  • На производство компаунды попадают в виде гранул. Фото пресс-службы ТГУ
  • Ученый химического факультета ТГУ, директор центра исследования компаундов ПИШ «Агробиотек» Владимир БОТВИН. Фото пресс-службы университета
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