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О подготовленных соглашениях рассказали на оперативном совещании. Фото пресс-службы правительства Камчатки

Камчатка ожидает от ВЭФ практических результатов для рыбной отрасли

Власти Камчатского края рассчитывают, что на площадке Восточного экономического форума в сентябре удастся договориться о дальнейшей реализации инициатив региона, в том числе в рыболовстве.

Для подписания на ВЭФ Камчатка уже подготовила 15 соглашений разного уровня, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства. Также делегация края примет участие в работе нескольких крупных площадок: двух сессиях, посвященных рыбохозяйственному комплексу и сессиях, касающихся реализации мастер-плана в Петропавловске-Камчатском, развития городов.

«Нужно понимать, какие будут практические результаты пребывания нашей делегации на мероприятии, — прокомментировал губернатор Владимир Солодов. — Безусловно, ожидаем договоренностей о реализации инвестиционных проектов, что является ключевым приоритетом, а также о продвижении наших инициатив в таких отраслях, как рыболовство, туризм, ремонт и судостроение; рассмотрение возможностей Северного морского пути. Также в числе ключевых задач решения, которые принимаются на уровне президента РФ Владимира Путина», — подчеркнул глава Камчатки.

Напомним, что на совещании у президента 16 августа губернатор Камчатского края предложил разработать и реализовывать комплексную госпрограмму по стимулированию потребления в стране рыбной продукции. Перед краевыми властями Владимир Солодов поставил задачу подготовить проект программы до ВЭФ. Камчатка уже начала работу по обеспечению рыбой внутреннего рынка с федеральным ритейлом.

К форуму, отмечал глава региона, должны быть подготовлены и предложения по объектам инвестиций, которые могут быть построены на Камчатке по итогам крабовых аукционов.

Также губернатор поручил подготовить информацию об инициативах края в сфере борьбы с браконьерством. Так, в регионе реализуется эксперимент по контролю воздушных перевозок лососевой икры — в будущем этот механизм может быть распространен и на другие субъекты Федерации.

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