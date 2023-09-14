От Японии ожидают открытости по сбросам с «Фукусимы-1»

Россия рассчитывает, что в случае необходимости Токио позволит ей провести мониторинг радиационной обстановки в районах сброса воды из резервуаров АЭС «Фукусима-1». Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Ситуацию со сливом радиоактивной воды Мария Захарова прокомментировала в рамках брифинга на ВЭФ, сообщает корреспондент Fishnews. Представитель МИД отметила, что министерство не видит «нормальной, основанной на научных данных, научном подходе транспарентной, прозрачной, открытой работы с теми, кто высказал свои озабоченности», а фиксирует лишь «бесконечные заявления, рекламные трюки с завтраками или обедами из рыбы, выловленной в этой «сброшенной» воде».

МИД рассчитывает, что Япония даст детальные разъяснения по всем аспектам, интересующим другие страны, в частности Россию.

«Исходим из того, что в случае необходимости Токио позволит провести мониторинг радиационной обстановки в районах, где будет осуществляться такой сброс», — подчеркнула Мария Захарова.

Она добавила, что помимо России озабоченность в связи со сбросами с «Фукусимы-1» высказывают Китай, Южная Корея и сами японцы.

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