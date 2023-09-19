По границам рыболовных участков ожидаются изменения

Минсельхоз и Росрыболовство продолжают подготовку к перезакреплению рыболовных участков. Очень важно, что нормативную базу по границам акваторий собираются выпустить с учетом более ранней практики создания участков, отметили руководители ассоциаций на конференции Fishnews.

Изменения федерального закона о рыболовстве, принятые в июле, предусматривают возможность переоформления рыболовных участков за действующими пользователями без торгов — конкурсов и аукционов. Однако еще предполагается выпустить поправки по приведению в соответствие границ РЛУ. Это планируется сделать в рамках еще одного закона, рассказали на конференции Fishnews Online руководители рыбохозяйственных объединений.

Работа по границам обсуждалась 14 сентября на совещании, организованном по поручению главы Росрыболовства Ильи Шестакова.

Вопрос с границами участков непростой: законодательство в этой сфере за минувшие годы неоднократно менялось; кроме того, существует региональная специфика. Проводить работу по приведению в соответствие границ требуется в сжатые сроки — до конца августа 2024 г., отметил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. «К этому времени мы должны устранить все имеющиеся замечания», — сказал он.

И отраслевые регуляторы, и рыбаки отдают себе отчет в имеющихся вопросах, обратил внимание руководитель АРСО.

Есть понимание, что нужно учесть в нормативно-правовой базе, которая сейчас готовится, ту практику формирования участков, которая была ранее, в прежние годы, подчеркнул председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын. Это очень важно, в противном случае действующие предприятия могут потерять акватории для промысла.

Руководитель АДЛК сообщил, что Камчатский край уже дал предложения по изменению постановления правительства от 14 июня 2018 г. № 681, регулирующего определение границ РЛУ.

По мнению Владимира Галицына, тема границ участков станет одной из ключевых на ближайший год для всех регионов, где есть РЛУ (причем не только лососевые).

Обсуждение вопросов границ участков для промысла планируется продолжить на полях Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге.

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