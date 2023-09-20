АРПП: Стране нужен флот под иваси и сайру

Программа инвестквот не учитывает необходимость развития промысла пелагических объектов, отмечают в Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья. По мнению АРПП, следует простимулировать строительство специализированных судов, в том числе на зарубежных верфях.

Вопрос ассоциация подняла в рамках Восточного экономического форума, рассказал глава отраслевого объединения Георгий Мартынов на заседании совета АРПП. Отмечено, что в случае успешной реализации двух этапов программ по предоставлению квот в обмен на инвестиции у компаний-участников будет сконцентрировано 84% промышленных квот на вылов востребованных рыбных объектов. А также 98% квот шельфовых крабов и 50% квот глубоководных крабов.

«Складывается впечатление, что основной рыбацкий флот на Дальнем Востоке будет «заперт» в Охотском и Беринговом морях. У предприятий ведь есть инвестиционные квоты, которые надо осваивать, и суда строились как раз под эти ресурсы», — заметил первый вице-президент АРПП Александр Васьков.

Георгий Мартынов напомнил про новую Морскую доктрину, принятую в 2022 г. Документ предусматривает увеличение вылова за пределами российских вод, причем современными судами, обеспечивающими производство продукции на месте добычи. Между тем программа инвестквот не решает эту задачу — строятся суда для добычи и переработки минтая и сельди, береговые заводы.

Руководство АРПП обратило внимание и на показатели пелагических путин, сообщает корреспондент Fishnews. В 2022 г. российские рыбаки освоили 288,3 тыс. тонн сардины-иваси, предполагается, что вылов будет расти и дальше. Однако флот РФ добывает эту рыбу практически одними траулерами в отличие от Китая и Японии, которые используют сейнеры. Тралы давят нежную сардину, в результате большая часть отечественных уловов идет на муку и жир. Такие товары, конечно, востребованы и в России, и за рубежом, но внутренний рынок не насыщается пищевой продукцией из иваси, отметил Георгий Мартынов.

Он добавил, что российский вылов сайры сейчас на нуле, и дело не только в смещении промысловых скоплений, но и в отсутствии специализированного флота. Наши же соседи по АТР — Китай, Япония, Тайвань — выставляют на сайру суда и добывают ее.

Глава отраслевого объединения считает, что нужно строить специализированный флот под промысел пелагических объектов — среднетоннажные сейнеры и сейнеры-траулеры. Причем заказывать такие суда, по мнению Георгия Мартынова, лучше за рубежом, например в Китае — так строительство выйдет гораздо дешевле и быстрее. Следует учитывать, что отечественные верфи сейчас загружены и испытывают ряд трудностей.

Главный вопрос, акцентировал президент АРПП, — чем загрузить пелагический флот зимой? Теоретически он мог бы работать на минтае и сельди в Охотском море, но эти объекты зарезервированы под инвестквоты. Вместе с тем у ассоциации есть серьезные сомнения, что программа будет реализована полностью, возможно, через пять-шесть лет придется решать, что делать с этими лимитами. Вот тогда и можно будет запустить строительство судов для добычи иваси и сайры, подчеркнул Георгий Мартынов.

Привлекательность такой программы, по его задумке, обеспечит, во-первых, использование зарубежных верфей, во-вторых, включение флота в Международный реестр судоходства (это даст заказчикам налоговые преференции). А также обнуление платы за ресурс в отношении ряда объектов.

По мнению руководителя АРПП, за рубежом нужно строить и транспортно-рефрижераторный флот, который в России практически не обновляется.

«Национальную политику надо менять в этом отношении. Думаю, что у нас с вами будет достаточно работы, чтобы предложить свои проекты», — подытожил президент ассоциации.

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