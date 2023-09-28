Тонкости самовосприятия отрасли и рыбу для внутреннего рынка обсудили эксперты в Санкт-Петербурге

Для того чтобы развивать внутренний рынок рыбопродукции и активнее насыщать его качественным продуктом, очень важен диалог между всеми участниками товаропроводящей цепи. На это представители добывающего бизнеса, переработки и дистрибуции обратили внимание на круглом столе Россельхозбанка.

Представители рыболовства, рыбопереработки и дистрибуции собрались на круглом столе «Потенциал российского рыбного сырья на внутреннем рынке» на площадке Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге.

Рыбохозяйственный комплекс — это самые разные составляющие, это не только рыбаки, но и, например, рыбопереработчики, и очень важно, что профильный банк организовал такой круглый стол, обратил внимание модератор обсуждения, председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард Климов.

«Мы предлагаем нашей рыбохозяйственной отрасли внимательней приглядеться к внутреннему потребителю», — заявил начальник управления по работе с клиентами департамента крупного бизнеса РСХБ Илья Солодухин.

Для решения этой задачи, считает он, необходимо формировать интересные продуктовые предложения. Участники круглого стола обратили внимание на важность в том числе и государственной поддержки рыбопереработки, выпускающей товары для конечного потребителя. Для отрасли также необходимо доступное финансирование, подчеркнул председатель Рыбного союза Александр Панин.

Ряд тем, поднятых на круглом столе, стал дискуссионным, сообщает корреспондент Fishnews. Один из таких вопросов — насколько для развития внутреннего рынка рыбопродукции надо стремиться менять потребительские привычки. Здесь надо все-таки встраиваться в уже сложившиеся предпочтения, считает президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак. Руководитель отраслевого объединения среди возможностей для развития внутреннего рынка назвал и работу с каналами продаж. АДМ уже приступила к реализации масштабной программы по продвижению минтаевой продукции на внутреннем рынке. Презентация проекта организована на форуме в Северной столице 28 сентября.

Для решения задач отрасли очень важны постоянные коммуникации между участниками товаропроводящей цепочки, подчеркнули участники круглого стола. Только в диалоге можно узнать о специфике работы каждого звена. Картинка очень пестрая, даже внутри рыбопромыслового направления. «Вся рыбодобывающая отрасль и все рыбодобывающие организации — они все разные. Очень зависит, малого того, что от структуры, — от региона, где предприятие находится», — обратил внимание представитель компании «Морской волк» Николай Котов (это предприятие работает в Магаданской области).

«Нам вместе всем — рыбакам, рыбопереработчикам, отраслевым ассоциациям, федеральным сетям — нужно научиться говорить, что рыбохозяйственный комплекс — это широкое звено. Мы все вместе делаем одно общее дело», — подчеркнул Александр Панин. Очень важно, чтобы в обсуждении участвовал ритейл, отметил руководитель объединения.

Участники сессии обратили внимание на то, что при развитии внутреннего рынка для отрасли важно сохранять и экспортное направление: компании прилагали и прилагают огромные усилия для завоевания позиций за рубежом, и это важно поддерживать, Это — обеспечение устойчивости работы самих предприятий и поставка валютной выручки в страну.

Добывающие предприятия, которые работают с розницей, поделились своим опытом. Насколько для рыбной продукции подходит тот путь, который уже прошли производители продукции, например, из мяса птицы? Что будетс созданием вертикально интегрированных холдингов в отрасли? Как может развиваться рыбная торговля? Эти и другие вопросы обсуждались на круглом столе.

Тема продвижения рыбной продукции на внутреннем рынке стала в этом году одной из ключевых на рыбопромышленном форуме. Медиахолдинг «Фишньюс» выступает генеральным отраслевым информационным партнером Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia.

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