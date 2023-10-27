ЕАЭС готовится расширить географию свободной торговли

Евразийский экономический союз рассчитывает в ближайшее время заключить полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном. Переговоры по этому вопросу также стартовали с Индонезией и ОАЭ, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

О развитии экономических связей ЕАЭС с другими странами премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал на заседании Совета глав правительств государств — членов СНГ в Бишкеке, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта кабмина. Российская Федерация в этом году председательствует в Евразийском экономическом союзе.

«Несмотря на турбулентность мировой экономики, Евразийский экономический союз открыт для взаимовыгодного сотрудничества со всеми заинтересованными государствами», — заявил Михаил Мишустин.

Количество таких стран-партнеров растет, отметил он. Так, в союзе рассчитывают на подписание в ближайшее время полноформатного соглашения о свободной торговле с Ираном. Начаты переговоры по этому вопросу с Индонезией, Объединенными Арабскими Эмиратами.

«Нам удалось существенно продвинуться в диалоге с Египтом», — добавил российский премьер.

Он также сообщил, что реализуется принятая в феврале дорожная карта по практическим мерам активизации торгово-экономического взаимодействия с Китаем.

Напомним, что в мае 2018 г. ЕАЭС заключил с Ираном временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли. Страны торгуют в том числе рыбной продукцией.

Старт переговорам по вопросам свободной торговли с ОАЭ был дан в декабре 2022 г. Весной 2023 г. началось обсуждение перспектив заключения соглашения с Индонезией.

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