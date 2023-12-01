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Гидробионты подлежат групповому маркированию

Аквакультурную рыбу готовятся взять на учет

Минсельхоз утвердил ветеринарные правила маркирования и учета животных. Новая система фиксации данных распространяется и на аквакультуру.

Госорганы продолжают готовиться к вступлению в силу положений федерального закона о маркировании и учете сельхозживотных. Министерство сельского хозяйства приказом от 3 ноября 2023 г. № 832 утвердило ветеринарные правила маркирования и учета.

Основанием для индивидуального маркирования, согласно новому документу, будет рождение животного или ввоз на территории России. А в случае с групповым маркированием — формирование группы.

Средства маркирования определяются владельцем животного или группы самостоятельно — при этом варианты также определены правилами. Кроме того, оговорены характеристики, которым должны отвечать такие метки. Например, устойчивость к внешним воздействиям, безопасность для здоровья животного.

На маркировку наносится уникальный номер средства маркирования — его должна формировать федеральная государственная информационная система (ФГИС) в области ветеринарии — для получения нужна заявка в Россельхознадзор.

Правила определяют особенности маркирования разных видов животных. Отдельный пункт посвящен гидробионтам, сообщает корреспондент Fishnews. Они подлежат групповому маркированию, а племенные особи — индивидуальному. Индивидуально объекты аквакультуры могут быть также промаркированы по желанию владельца. Требование о маркировке не распространяется на ЛПХ.

Для группового маркирования должно использоваться табло, для индивидуального — кольца, вживляемые микрочипы, вырезы тканей.

После маркировки должен осуществляться учет — через предоставление сведений во ФГИС. В правилах перечислена информация, которую необходимо предоставлять для выполнения требований законодательства.

Ранее правила для внедрения маркирования и учета утвердило правительство РФ.

По закону, маркирование животных (кроме служебных) будет осуществляться с 1 марта 2024 г.

Предельный срок для учета по рыбе и другим объектам аквакультуры — до 1 марта 2026 г., обращали внимание в Россельхознадзоре.

В телеграме ведомство создало группу для обсуждения вопросов учета и маркирования сельхозживотных.

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НазадМетки: аквакультураправительствороссельхознадзор
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