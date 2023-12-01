Вологодская область хочет вернуть доступ к судаку

Введенные в этом году ограничения по промыслу судака в Рыбинском водохранилище негативно отразились на уловах, утверждают в профильном департаменте Вологодской области со ссылкой на рыбаков. Предполагается инициировать смягчение недавно обновленных правил рыболовства.

В Череповце на заседании рыбохозяйственного совета обсудили результаты промысла на территории Череповецкого района и Устюженского округа за 10 месяцев. Промышленный лов здесь ведут три организации, на Рыбинском водохранилище добыто 198,6 тонн рыбы. Это почти на 20 тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На реке Мологе рыбаки поймали 33,7 тонны, что также ниже уровня 2022 г. почти на 12 тонн.

Основной причиной снижения объемов вылова рыбаки считают недавние изменения в бассейновые правила рыболовства, сообщили Fishnews в пресс-службе департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области. Интенсивность промысла снизилась в марте, апреле и июне ввиду ограничений на лов судака, отметили в ведомстве.

«Решено направить в Московско-Окское теруправление Росрыболовства в регламентном порядке предложение об отмене полного запрета на лов судака в Рыбинском водохранилище и найти рациональное решение для его охраны и предотвращения снижения запаса. Специалисты ВНИРО готовы поддержать решение рыбохозяйственного совета при рассмотрении изменений правил рыболовства на специальной комиссии Росрыболовства. Запасы судака оценивают стабильными, величину квоты предлагают установить на уровне прошлого года», — заявили в департаменте.

Напомним, что в 2020 г. глава Росрыболовства Илья Шестаков провел совещание в Ярославской области. Обсуждалась тревожная ситуация с промысловыми запасами в водных объектах Верхней Волги, в том числе в Рыбинском водохранилище. По итогам совещания был выработан ряд ограничений для включения их в бассейновые правила рыболовства. Кроме того, Рыбинское водохранилище начали зарыблять судаком.

После внесения изменений в правила рыболовства для Волжско-Каспийского бассейна департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области выступил с инициативой по смягчению ограничений по судаку.

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