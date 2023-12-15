Антон Востриков: Рефперевозкам границы не помеха

За последний год маршруты российской рыбы заметно изменились: снятие ковидных ограничений оживило морские перевозки в Китай, в восточном направлении поехал краб из Мурманска и Архангельска, а в западном — лосось по Севморпути.

Среди ключевых факторов, определивших ситуацию на рынке рефперевозок российской рыбы и морепродуктов, большую роль сыграло снятие ковидных ограничений в Китае. «На протяжении двух лет мы видели очень активное развитие перевозок рыбы железнодорожным транспортом с Дальнего Востока в Хуньчунь и далее в Далянь, что было прямым следствием карантинных мер с китайской стороны. Сейчас этот грузопоток заметно снизился из-за того, что рыба снова вернулась в порты», — рассказал в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства» Антон Востриков, директор по развитию компании «Полярная звезда» — одного из лидеров рынка перевозок термочувствительных грузов.

Вторым важным моментом, по его словам, стал экспорт краба из Мурманска и Архангельска в направлении Китая, Кореи, Японии. «В этом году появились очень значимые объемы. Раньше такие грузы шли через Санкт-Петербург или на судах через Европу, теперь они едут по железной дороге на Дальний Восток», — отметил представитель логистического оператора.

Кроме того, возобновилась отправка рыбы с Камчатки по Северному морскому пути. В этом сезоне атомный лихтеровоз «Севморпуть» успел сделать два рейса — на Мурманск и на Санкт-Петербург. По словам Антона Вострикова, этот маршрут еще нуждается в оптимизации, тем не менее он набирает обороты и имеет шансы стать регулярным.

Заметную роль на рынке могли бы сыграть перевозки минтая в центральную часть страны, но в этом году транспортные субсидии для рыбы закончились уже в феврале. «С этого момента по железной дороге минтай в центральную Россию практически не едет. Если год назад это были значительные поставки, существенные для отрасли, то в нынешнем году их нет, поэтому суммарный объем вывоза рыбы меньше, чем предъявлялся ранее», — рассказал директор по развитию «Полярной звезды».

По его словам, субсидирование доставки рыбы с Дальнего Востока показало себя очень эффективной мерой господдержки. «С нашей точки зрения как перевозчиков, это позволяет более равномерно распределить объемы вывоза рыбы в течение года и предотвратить ситуации, когда, условно говоря, холодильники в портах забиты минтаем, а на подходе уже красная рыба, которую грузить некуда», — добавил Антон Востриков.

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