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Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Андрей Здетоветский: Работаем над тем, чтобы российские граждане ели больше рыбы

Камчатский край реализует сразу несколько программ по популяризации рыбной продукции. Регион подготовил и предложения по наполнению федеральной дорожной карты, нацеленной на развитие потребления внутри страны, рассказал министр рыбного хозяйства региона Андрей Здетоветский.

Работа Камчатского края по повышению потребления рыбной продукции внутри страны предусматривает два важных направления, обратил внимание глава регионального минрыбхоза Андрей Здетоветский. Первое — это проект «Камчатская рыба».

«Это социальная программа: предприятия нашего края, заботясь о его жителях, обеспечивают возможность приобрести продукцию по более низким ценам. Хотелось бы поблагодарить Ассоциацию добытчиков лососей Камчатки, ее председателя Владимира Галицына и предприятия АДЛК, которые поддерживают наш проект. Представлена в программе и белая рыба. У нас достаточно большой перечень участников», — рассказал министр рыбного хозяйства в интервью Fishnews.

Вторая составляющая — инициатива губернатора Камчатского края Владимира Солодова по развитию потребления рыбы на внутрироссийском рынке. «Хотел бы обратить внимание на два очень важных аспекта. На мой взгляд, эти две вещи равнозначны. Сегодня Российская Федерация встречает достаточно серьезные угрозы на внешних рынках, связанные с тем, что отдельные, недружественные, государства каким-либо образом препятствуют свободному перемещению товаров из нашей страны. Это касается в том числе и рыбы. Конечно, мир глобален, в определенном смысле система перенастроилась и продолжает работать. Но надо понимать, что внутренний рынок для наших предприятий — это своего рода тихая гавань. И необходимо думать, как развивать потребление внутри страны», — подчеркнул Андрей Здетоветский.

Задача по повышению потребления рыбной продукции напрямую связана с вопросом здоровья людей, отметил собеседник Fishnews. «Мы анализировали уровень активного долголетия в странах с высоким потреблением рыбной продукции. И практически везде, где такое потребление развито, продолжительность жизни выше. Поэтому мы и ведем работу, направленную на то, чтобы российские граждане ели больше рыбы», — обратил внимание глава краевого ведомства.

В августе Владимир Солодов докладывал по этому вопросу президенту. Владимир Путин поручил правительству принять меры по увеличению потребления рыбной продукции на внутреннем рынке.

«Сейчас идет работа над наполнением этой программы мероприятиями. Здесь могут быть самые разные направления. Например, развитие госзаказа, особенно в школах, чтобы дети получали полезный продукт. Мы подготовили свои предложения — они переданы в Министерство сельского хозяйства РФ, — сообщил Андрей Здетоветский. — Надеемся, что будем привлечены к обсуждению готовящейся редакции плана мероприятий».

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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