Координационный совет определил неотложные задачи на 2024 год

В новом году бизнес-сообществу предстоит работать с изменениями нормативно-правовой базы: это и уже принятые решения по инвестквотам и крабовым аукционам, и формируемая база по рыболовным участкам.

Перспективные задачи на 2024 г. члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока обсудили на конференции Fishnews Online.

Законодательство, регулирующее вопросы рыбной отрасли, очень активно меняется, и одна из основных составляющих работы — отслеживать возможные новшества, анализировать их и давать предложения по защите интересов производителей, считает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

В мониторинге нуждаются как общеотраслевые документы, так и, например, бассейновые правила рыболовства, обратил внимание руководитель Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков.

Важнейшими для предприятий остаются вопросы рынков сбыта, подчеркнул Георгий Мартынов.

Серьезных вложений от бизнеса потребовала программа квот под инвестиции и крабовых аукционов. Необходимо продолжать работать с теми вопросами, с которыми предприятия сталкиваются при реализации своих инвестиционных проектов, отметил руководитель АРПП.

Для предприятий, занимающихся промыслом краба, особое значение приобрела научная составляющая. Пользователям необходимо понимать, что будет в дальнейшем с ресурсом, права на добычу которых приобретены на аукционах, причем с инвестиционными обязательствами. Сейчас обсуждаются перспективы исследований по крабам в Северо-Охотоморской подзоне и районах Западной Камчатки, рассказал Александр Дупляков.

Нынешний год — решающий для перезакрепления на новый срок участков для добычи тихоокеанских лососей. Сейчас готовится правовая база по этому вопросу, обсуждаются проекты актов правительства. «От разработки и принятия этих нормативных правовых актов зависит перспектива работы нашей отрасли — важнейшей для Камчатского края», — подчеркнул председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

Руководители ассоциаций лососевых регионов вновь отметили, что необходимо доработать проект постановления о порядке расчета и взимания платы за перезакрепление участка без торгов. Иначе большое количество пользователей не сможет воспользоваться такой возможностью и рискует потерять право на добычу, обратил внимание президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

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