Эксперты АДМ поделились прогнозами на сезон «А» минтаевой путины

За зимне-весенний сезон минтаевого промысла рыбаки могут добыть 840-850 тыс. тонн — на 5-6% выше уровня прошлого года, рассказали в Ассоциации добытчиков минтая. По большинству факторов формирования промысловых скоплений прогноз благоприятный.

«С учетом прогноза ученых сезон «А» должен быть достаточно успешным. По нашим оценкам, вылов может составить 840-850 тыс. тонн минтая, что 5-6% выше, чем в 2023 году, — отметил президент АДМ Алексей Буглак. — Ежесуточный вылов по экспедиции в пиковые периоды будет превышать 11-12 тыс. тонн, а максимальные недельные выловы ожидаются на уровне до 70 тыс. тонн.

В этом году в путине будет задействовано порядка 115 единиц добывающего флота. Это и шесть новых траулеров-процессоров, три из которых построены на российских верфях в рамках программы инвестквот, обратил внимание руководитель объединения.

Большинство факторов, от которых зависит формирование промысловых скоплений, в прогностическом плане оцениваются как благоприятные, рассказали Fishnews в пресс-службе АДМ. По мнению океанологов и синоптиков, ледовая обстановка, как и погодные условия, за исключением коротких штормовых периодов, не будут создавать каких-либо помех промысловым операциям во всех районах лова в зимне-весенний период.

По словам Алексея Буглака, запас минтая в Охотском море по-прежнему находиться на высоком уровне — выше целевого ориентира по биомассе. При этом «научный контроль» промысла остается важным инструментом дальнейшего сохранения ресурса. Именно поэтому в рамках совместной программы мониторинга тралового промысла минтая на судах предприятий — членов АДМ в эту путину будет находиться 21 научный наблюдатель из ТИНРО, КамчатНИРО и МагаданНИРО. Они будут собирать биологическую информацию об уловах минтая и прилове нецелевых видов, а также осуществлять мониторинг взаимодействия морских млекопитающих и птиц с орудиями лова.

«К 10 января на промысле уже находятся 18 наблюдателей, 3 человека ожидают посадки», — отметил Алексей Буглак.

По его словам, к 8 января объем добычи минтая в Охотском море достиг 31 тыс. тонн.

Общий допустимый улов минтая в северной части Охотского моря на 2024 г. составляет 951,5 тыс. тонн — на 54,5 тыс. тонн больше, чем в 2023 году. При этом порядка 80% ОДУ осваивается в сезон «А».

На минтай приходится 40% национального вылова, напомнили в АДМ. За прошлый год добыто 1,96 млн тонн минтая. Этого объема достаточно как для насыщения внутреннего спроса, так и для успешного экспорта. В ближайшие два года ассоциация планирует вдвое увеличить потребление минтаевой продукции в России — до 350 тыс. тонн. Для этого в сентябре прошлого года объединение запустило первую в стране комплексную маркетинговую программу по продвижению рыбного бренда «Дальневосточный минтай».

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