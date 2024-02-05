Промысловики предлагают пересмотреть подходы к правилам рыболовства

Правила рыболовства — это в большей степени ограничения или возможности, и не пора ли пересмотреть наполнение и процедуру утверждения этих важнейших для отрасли документов, обсудили участники дискуссии на площадке выставки-форума «Россия».

В рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ 2 февраля состоялась панельная сессия, посвященная правилам рыболовства. Чего в них больше: возможностей для промысловиков или ограничений, — на эту тему замруководителя Росрыболовства Василий Соколов предложил высказаться представителям регулятора, науки, рыбоохраны и бизнес-сообщества. Он рассказал, что в разные исторические периоды цели и меры регулирования промысла сильно отличались, а современный вид правила обрели два десятилетия назад с выходом закона о рыболовстве.

Правила рыболовства остаются «живым организмом со сложной судьбой», который постоянно меняется в ответ на запросы отрасли, отметил директор депрыбхоза Минсельхоза Евгений Кац. Причем, по мнению многих, меняется слишком часто, даже несмотря на то, что в последние годы процесс — как утверждения правил, так и их коррекции — сильно усложнился.

С другой стороны, многие изменения, которых рыбаки ждут с нетерпением, принимаются с большим запозданием. Ведь только формальная процедура внесения поправок в правила — от размещения проекта акта на сайте regulation.gov.ru до регистрации приказа в Минюсте — занимает три-четыре месяца. А ведь предварительно все эти инициативы рассматриваются на научно-промысловых советах и на ученом совете Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

После выхода закона об обязательных требованиях обновленные правила и вовсе должны были вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября. При этом необходимо, чтобы соответствующие приказы были зарегистрированы и опубликованы хотя бы на 90 дней ранее этих дат. Позже законодательство все же подправили — теперь нормативные акты, касающиеся ограничений рыболовства, важных для сохранения рыбных ресурсов, могут вступать в силу через 10 дней после публикации. Еще один способ сократить период ожидания — обосновать с подробными расчетами, как именно эта норма поможет бизнесу. Но разные сроки, в свою очередь, запутывают ситуацию.

При этом, как сообщает корреспондент Fishnews, в федеральных ведомствах признают, что на качество документов многоступенчатая система подготовки почти не повлияла. «Правила рыболовства могут быть лучше только тогда, когда они будут меньше и не так часто меняться, — выразил мнение Евгений Кац. — Каждое новое изменение приводит к новой практике правоприменения».

Базовый принцип, объединяющий все бассейновые правила и вытекающий из закона о рыболовстве, — это приоритет сохранения водных биоресурсов над эксплуатацией. С этой точки зрения, правила — это в первую очередь ограничения, и как раз таким принципом руководствуется головной научный институт в процессе доработки правил, заявил начальник отдела морских рыб морей европейской части России ВНИРО Сергей Леонтьев. Однако сам процесс внесения изменений он охарактеризовал как «абсолютно гипертрофированный» и перегружающий систему ВНИРО. «Мы рассматриваем внесение изменений в правила рыболовства на нашем ученом совете как минимум раз в неделю», — рассказал представитель отраслевой науки.

«Чем толще правила, тем меньше рыбы», — выдвинул не бесспорный, но нашедший поддержку тезис президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Георгий Мартынов. Он напомнил, что правила рыболовства в 1989 г. содержали всего 20 пунктов и занимали 13 страниц. «Сегодняшние правила рыболовства — 160 с лишним страниц, — возмутился руководитель АРПП. — Правила перегружены. Вот зачем мы туда помещаем безопасность мореплавания, учет сырья, вопросы технического характера? Зачем они там?»

Такие темы, по мнению Георгия Мартынова, надо регулировать отдельными нормативно-правовыми актами. Он предложил вывести правила рыболовства из-под действия закона об обязательных требованиях, убрав из них нормы, касающиеся предпринимательской деятельности.

Почему бы не разделить вопросы сохранения водных биоресурсов и ограничения, затрагивающие права хозяйствующих субъектов, поддержал позицию приморских коллег президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. Он поинтересовался, можно ли в целом изменить подход к правилам рыболовства как к нормативному документу. Ведь процедуры оценки регулирующего воздействия, как и регуляторная гильотина вводились рамках административной реформы с целью снизить нагрузку на бизнес, но оказалось, что рыбакам нужно больше оперативности и меньше бюрократии.

Несмотря на местами кажущуюся чрезмерной детализацию в правилах рыболовства хватает и лакун, которые мешают эффективному регулированию промысла. Например, как указал начальник отдела регулирования рыболовства ВНИРО Павел Андронов, до сих пор не сформулировано понятие выбросов — оно просто отсутствует в российском законодательстве, хотя это одна из самых актуальных проблем рыбной индустрии в глобальном масштабе. Еще одним досадным пробелом, по мнению президента Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексея Осинцева, является отсутствие определения, какие случаи нарушения правил, связанные с подачей отчетности, в том числе технического характера, следует признавать «ущербом», нанесенным водным биоресурсам.

С точки зрения Минюста, с терминологией лучше бы разобраться, поскольку неопределенность рассматривается как один из коррупциогенных факторов, предупредила замдиректора департамента госрегистрации ведомственных нормативных правовых актов Минюста Анастасия Лелётина. «Мы тщательно относимся к проверке процедурной составляющей, которая предшествует утверждению акта», — отметила она. Однако пока ведомство склонно видеть в правилах рыболовства попытку достичь баланса между возможностями и ограничениями.

Схожим образом воспринимают правила рыболовства и контролирующие органы. По словам замруководителя департамента — начальника управления по охране морских биоресурсов Пограничной службы ФСБ России Олега Волкова, главная задача пограничников — это контроль за соблюдением действующих норм. Представитель Погранслужбы рассказал о тесном сотрудничестве с Росрыболовством по вопросам правового регулирования, включая обсуждение правил рыболовства, и положительно оценил возобновление в прошлом году работы межведомственной рабочей группы как удобной площадки в том числе для контактов с бизнес-сообществом.

Участники сессии также затронули ряд проблем, связанных с ведением рыболовства. Гендиректор Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк обратился к представителям Росрыболовства с просьбой обеспечить оперативный перевод изменений в правилах регулирования промысла в зонах зарубежных государств и в международных водах, например, в зонах НЕАФК, НАФО или в норвежской ИЭЗ, и доведение этой информации до рыбаков. Председатель правления Росрыбколхозсоюза Андрей Ануфриев поставил вопрос об использовании судов с электромотором для передвижения на водоемах во время нереста. А представитель Федерации рыболовного спорта России предложил воссоздать координационные советы по любительскому рыболовству при бассейновых управлениях.

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