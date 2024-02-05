Новости
Заместитель руководителя Росрыболовства Василий СОКОЛОВ

Промысловики предлагают пересмотреть подходы к правилам рыболовства

Правила рыболовства — это в большей степени ограничения или возможности, и не пора ли пересмотреть наполнение и процедуру утверждения этих важнейших для отрасли документов, обсудили участники дискуссии на площадке выставки-форума «Россия».

В рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ 2 февраля состоялась панельная сессия, посвященная правилам рыболовства. Чего в них больше: возможностей для промысловиков или ограничений, — на эту тему замруководителя Росрыболовства Василий Соколов предложил высказаться представителям регулятора, науки, рыбоохраны и бизнес-сообщества. Он рассказал, что в разные исторические периоды цели и меры регулирования промысла сильно отличались, а современный вид правила обрели два десятилетия назад с выходом закона о рыболовстве.

Правила рыболовства остаются «живым организмом со сложной судьбой», который постоянно меняется в ответ на запросы отрасли, отметил директор депрыбхоза Минсельхоза Евгений Кац. Причем, по мнению многих, меняется слишком часто, даже несмотря на то, что в последние годы процесс — как утверждения правил, так и их коррекции — сильно усложнился.

С другой стороны, многие изменения, которых рыбаки ждут с нетерпением, принимаются с большим запозданием. Ведь только формальная процедура внесения поправок в правила — от размещения проекта акта на сайте regulation.gov.ru до регистрации приказа в Минюсте — занимает три-четыре месяца. А ведь предварительно все эти инициативы рассматриваются на научно-промысловых советах и на ученом совете Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

После выхода закона об обязательных требованиях обновленные правила и вовсе должны были вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября. При этом необходимо, чтобы соответствующие приказы были зарегистрированы и опубликованы хотя бы на 90 дней ранее этих дат. Позже законодательство все же подправили — теперь нормативные акты, касающиеся ограничений рыболовства, важных для сохранения рыбных ресурсов, могут вступать в силу через 10 дней после публикации. Еще один способ сократить период ожидания — обосновать с подробными расчетами, как именно эта норма поможет бизнесу. Но разные сроки, в свою очередь, запутывают ситуацию.

При этом, как сообщает корреспондент Fishnews, в федеральных ведомствах признают, что на качество документов многоступенчатая система подготовки почти не повлияла. «Правила рыболовства могут быть лучше только тогда, когда они будут меньше и не так часто меняться, — выразил мнение Евгений Кац. — Каждое новое изменение приводит к новой практике правоприменения».

Базовый принцип, объединяющий все бассейновые правила и вытекающий из закона о рыболовстве, — это приоритет сохранения водных биоресурсов над эксплуатацией. С этой точки зрения, правила — это в первую очередь ограничения, и как раз таким принципом руководствуется головной научный институт в процессе доработки правил, заявил начальник отдела морских рыб морей европейской части России ВНИРО Сергей Леонтьев. Однако сам процесс внесения изменений он охарактеризовал как «абсолютно гипертрофированный» и перегружающий систему ВНИРО. «Мы рассматриваем внесение изменений в правила рыболовства на нашем ученом совете как минимум раз в неделю», — рассказал представитель отраслевой науки.

«Чем толще правила, тем меньше рыбы», — выдвинул не бесспорный, но нашедший поддержку тезис президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Георгий Мартынов. Он напомнил, что правила рыболовства в 1989 г. содержали всего 20 пунктов и занимали 13 страниц. «Сегодняшние правила рыболовства — 160 с лишним страниц, — возмутился руководитель АРПП. — Правила перегружены. Вот зачем мы туда помещаем безопасность мореплавания, учет сырья, вопросы технического характера? Зачем они там?»

Такие темы, по мнению Георгия Мартынова, надо регулировать отдельными нормативно-правовыми актами. Он предложил вывести правила рыболовства из-под действия закона об обязательных требованиях, убрав из них нормы, касающиеся предпринимательской деятельности.

Почему бы не разделить вопросы сохранения водных биоресурсов и ограничения, затрагивающие права хозяйствующих субъектов, поддержал позицию приморских коллег президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. Он поинтересовался, можно ли в целом изменить подход к правилам рыболовства как к нормативному документу. Ведь процедуры оценки регулирующего воздействия, как и регуляторная гильотина вводились рамках административной реформы с целью снизить нагрузку на бизнес, но оказалось, что рыбакам нужно больше оперативности и меньше бюрократии.

Несмотря на местами кажущуюся чрезмерной детализацию в правилах рыболовства хватает и лакун, которые мешают эффективному регулированию промысла. Например, как указал начальник отдела регулирования рыболовства ВНИРО Павел Андронов, до сих пор не сформулировано понятие выбросов — оно просто отсутствует в российском законодательстве, хотя это одна из самых актуальных проблем рыбной индустрии в глобальном масштабе. Еще одним досадным пробелом, по мнению президента Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексея Осинцева, является отсутствие определения, какие случаи нарушения правил, связанные с подачей отчетности, в том числе технического характера, следует признавать «ущербом», нанесенным водным биоресурсам.

С точки зрения Минюста, с терминологией лучше бы разобраться, поскольку неопределенность рассматривается как один из коррупциогенных факторов, предупредила замдиректора департамента госрегистрации ведомственных нормативных правовых актов Минюста Анастасия Лелётина. «Мы тщательно относимся к проверке процедурной составляющей, которая предшествует утверждению акта», — отметила она. Однако пока ведомство склонно видеть в правилах рыболовства попытку достичь баланса между возможностями и ограничениями.

Схожим образом воспринимают правила рыболовства и контролирующие органы. По словам замруководителя департамента — начальника управления по охране морских биоресурсов Пограничной службы ФСБ России Олега Волкова, главная задача пограничников — это контроль за соблюдением действующих норм. Представитель Погранслужбы рассказал о тесном сотрудничестве с Росрыболовством по вопросам правового регулирования, включая обсуждение правил рыболовства, и положительно оценил возобновление в прошлом году работы межведомственной рабочей группы как удобной площадки в том числе для контактов с бизнес-сообществом.

Участники сессии также затронули ряд проблем, связанных с ведением рыболовства. Гендиректор Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк обратился к представителям Росрыболовства с просьбой обеспечить оперативный перевод изменений в правилах регулирования промысла в зонах зарубежных государств и в международных водах, например, в зонах НЕАФК, НАФО или в норвежской ИЭЗ, и доведение этой информации до рыбаков. Председатель правления Росрыбколхозсоюза Андрей Ануфриев поставил вопрос об использовании судов с электромотором для передвижения на водоемах во время нереста. А представитель Федерации рыболовного спорта России предложил воссоздать координационные советы по любительскому рыболовству при бассейновых управлениях.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Заместитель руководителя Росрыболовства Василий СОКОЛОВ
  • Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза Евгений КАЦ
  • Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ
  • Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей ОСИНЦЕВ
  • Замруководителя департамента — начальник управления по охране морских биоресурсов Пограничной службы ФСБ России Олег ВОЛКОВ
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: росрыболовство
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

    Председатель правления Россельхозбанка

    Борис ЛИСТОВ

    Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

    Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

    Губернатор Камчатского края

    Владимир СОЛОДОВ

    Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ на профильной сессии ВЭФ. Фото Алексея Александронка, фотобанк «Росконгресса»

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Отрасль прошла через значительную трансформацию

    Все материалы

    Интервью

    Президент Ассоциации «Русский лосось» Марина КОВТУН

    Президент Ассоциации «Русский лосось»

    Марина КОВТУН

    К организаторам любительской рыбалки повышаются требования

    Генеральный директор Торгового дома «Камчатский меридиан» Евгений КАРПОВ

    Генеральный директор Торгового дома «Камчатский меридиан»

    Евгений КАРПОВ

    Рыбный рынок уходит в онлайн

    Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

    Министр рыбного хозяйства Камчатского края

    Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

    Работаем над тем, чтобы российские граждане ели больше рыбы

    Коммерческий директор ОАО «Владморрыбпорт» Владимир БУЗАНОВ

    Коммерческий директор ОАО «Владморрыбпорт»

    Владимир БУЗАНОВ

    «Красную» путину Владморрыбпорт отработал на 5

    Все интервью

    Личное мнение

    Директор компании «Раптика» Роман ЛОСКУТОВ

    Директор компании «Раптика»

    Роман ЛОСКУТОВ

    Для переработчика важно выстроить продуктивный диалог с поставщиком

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

    Герман ЗВЕРЕВ

    «Ловись, рыбка, большая и маленькая»

    Все материалы

    Крупным планом

    2023 год оказался богат на перемены в отрасли. Фото пресс-службы «Океанрыбфлота»

    2023 год оказался богат на перемены в отрасли

    За три дня Международный рыбопромышленный форум и Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий посетили 17 872 специалиста из 85 регионов России и 75 стран мира

    Российскую рыбную отрасль тепло встречают во всем мире

    Для «Фишеринг Сервис» демонстрации возможностей новых тралов давно стали доброй традицией

    «Фишеринг Сервис»: Нюансы настройки тралов оценят только профессионалы

    В октябре в Шанхае впервые прошел Фестиваль российского краба. Фото пресс-службы ГК «Антей»

    Российский краб расширяет возможности на рынке Китая

    События

    МРКТ «Петр I» компании «Тралфлот» в прошедшем году обеспечил лучший показатель по уловам среди судов такого типа в мире. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»

    Российские рыбаки установили новый рекорд

    Коммерческий директор Владморрыбпорта Владимир БУЗАНОВ

    Владморрыбпорт рассказал о своих новых возможностях

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.