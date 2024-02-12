Рыбе ищут возможности для «льготного билета»

Росрыболовство прорабатывает возможность субсидирования доставки с Дальнего Востока в другие регионы страны не только минтая, но и других видов рыб. Об этом замглавы ведомства Василий Соколов сообщил на экспертной панели, проходившей на ВДНХ.

Вопросы транспортировки рыбы подняла на экспертной панели «Развитие рыбохозяйственного комплекса: результаты и перспективы. Продвижение на внутренний рынок» зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова.

Тема тарифов на перевозку рыбопродукции с Дальнего Востока в центральные регионы важна в том числе с точки зрения доступности рыбных товаров для населения, отметила член СФ.

Сенатор предложила Росрыболовству, ФАС, Минтрансу и Минпромторгу совместно с другими заинтересованными сторонами проанализировать, как можно повлиять на ситуацию, сообщает корреспондент Fishnews.

Механизм субсидирования для обеспечения льготной доставки уже предусмотрен по минтаю, напомнил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов. Сейчас ведется работа по расширению списка видов рыб, в отношении которых предоставляется господдержка, рассказал представитель федерального агентства. Речь идет о социально значимых видах рыб, уточнил он.

В январе на совещании у президента глава Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что благодаря решению о субсидиях по минтаю объем перевозок рыбных грузов в центральную часть России в 2022 г. вырос на 9,4%, а за десять месяцев 2023 г. — еще на 2,4%.

Владимир Путин тогда поручил Минфину и Минсельхозу проработать вопрос о расширении субсидируемых перевозок рыбы. Вопрос распространения поддержки на перевозку лосося обсуждался и ранее.

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