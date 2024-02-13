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Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК выступил на экспертной панели по видеосвязи

АДМ поделилась опытом продвижения минтая на внутреннем рынке

О деталях реализации первой в стране программы по продвижению категорийного рыбного бренда — «Дальневосточный минтай» — президент профильной ассоциации Алексей Буглак рассказал на экспертной панели по вопросам повышения потребления рыбы и морепродуктов среди россиян.

Экспертная панель «Развитие рыбохозяйственного комплекса: результаты и перспективы. Продвижение на внутренний рынок» была организована Росрыболовством на площадке форума-выставки «Россия».

Программа продвижения бренда «Дальневосточный минтай», запущенная Ассоциацией добытчиков минтая в сентябре 2023 г., направлена на то, чтобы раскрыть потенциал этой рыбы на внутреннем рынке.

«Сейчас потребление минтая в России — без малого 1,3 кг продукции на человека. Это немало, но мы видим, что есть куда расти», — отметил президент АДМ. Он отметил, что, согласно результатам исследований аудитории, минтай находится на четвертом месте в топе наиболее популярных видов рыбы среди россиян.

«Мы видим потенциал «расширения воронки» спроса, что может дать ощутимый прирост потребления минтая. Во-первых, за счет увеличения доли регулярных потребителей рыбы. Во-вторых, за счет увеличения в этой доле потребителей минтая. В-третьих, за счет увеличения частоты покупки», — заявил Алексей Буглак.

Глава АДМ подчеркнул, что главными конкурентными преимуществами минтая являются доступная цена, удобство приготовления, универсальный вкус и польза для здоровья.

«Глубокое исследование барьеров потребления показало, что основные из них обусловлены эмоциональными факторами, связанными с восприятием минтая потребителем. Собственно, изменить это восприятие в лучшую сторону — одна из ключевых целей программы «Дальневосточный минтай», — рассказал президент объединения.

Речь идет, в частности, об информировании потребителей о современных технологиях промысла и переработки, сообщили Fishnews в пресс-службе АДМ. В том числе об особенностях морской заморозки минтая, благодаря которой сохраняются не только все полезные свойства этой уникальной рыбы, но и высокие вкусовые качества. И главное — все это доступно потребителю по «умной» цене.

За неполные четыре месяца интенсивной коммуникационной кампании о «Дальневосточном минтае» узнало суммарно порядка 50 млн человек. Например, сериал о промысле и переработке минтая, снятый на Камчатке при поддержке правительства региона, ВАРПЭ и Рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина, с участием бренд-амбассадора шеф-повара Василия Емельяненко, посмотрели около 2 млн человек. Помимо этого, в прошлом году был запущен сайт проекта, страницы в соцсетях, организованы интересные коллаборации с 40 российскими блогерами.

«Чтобы понять, как сработала кампания, мы сделали два замера аудитории — в начале сентября и в конце декабря прошлого года. Оценивали знание, частоту и вероятность покупки, а также лояльность. Все показатели выросли», — поделился результатами президент АДМ.

При этом он отметил, что ассоциация относится к полученным показателям с осторожностью и понимает, что это только начало пути и не повод расслабляться. Работа по популяризации «Дальневосточного минтая» продолжится, подчеркнул Алексей Буглак. Сейчас АДМ финализирует детальный план мероприятий на 2024 г. Особое внимание планируется уделить событийному маркетингу и совместным проектам с участниками цепочки поставок, в том числе переработчиками и ритейлом. Без них решить общую задачу по росту внутреннего потребления минтая будет невозможно.

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