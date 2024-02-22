Роман Витязев: Инструменты развития марикультуры нужно сделать эффективнее

Дальневосточный союз предприятий марикультуры в нынешнем году собирается поднять на экспертных площадках ряд вопросов. Это снятие ограничений для создания новых участков, улучшение системы «Аквавосток», актуализация перечня доступных акваторий, отмечает председатель ДВ СПМ Роман Витязев.

Соответствующие темы глава объединения внес в повестку работы Общественного совета при Росрыболовстве на первое полугодие.«Это, в частности, снятие ограничений Минприроды для формирования новых рыбоводных участков и ведения аквакультурной деятельности на акваториях, прилегающих к природоохранным территориям Сахалина и Южных Курил. Ранее проблема обсуждалась на площадке ОС, но, к сожалению, она до сих пор не решена», — рассказал Роман Витязев в интервью Fishnews.

Глава отраслевого объединения обращает внимание и на проблемы, связанные с сервисом «Аквавосток». В частности, необходимо изменить алгоритм его работы — «квадратно-гнездовой», подчеркнул он.

«На сегодняшний день значительная часть акваторий, потенциально пригодных для марикультуры, просто исключена из оборота: любой камень, риф, навигационный знак на интерактивной карте «Аквавостока» автоматически «ограничивается» квадратами со стороной в 1 га. Нужна возможность создавать РВУ с более гибкими контурами, тем более наши предложения в этой части уже реализованы на уровне принятого постановления правительства», — отметил председатель ДВ СПМ.

Кроме того, по его словам, пора актуализировать перечень доступных акваторий — такая работа в последний раз проводилась Фондом развития Дальнего Востока несколько лет назад. Союз хочет привлечь внимание Росрыболовства, Минвостокразвития и оператора сервиса к этому вопросу.

«Необходимо обновить список не просто доступных, а потенциально пригодных для марикультуры акваторий, — акцентировал Роман Витязев. — Формально пользователям могут предложить тысячи гектаров, но фактически разводить гидробионты можно далеко не везде: где-то мешают большие глубины, где-то — волновая активность и отсутствие необходимой инфраструктуры … Кстати, именно поэтому мы добиваемся от Минприроды снятия ограничений на Южных Курилах — там есть пригодные для марикультуры акватории».

Собеседник Fishnews напомнил про еще один важный вопрос, который неоднократно поднимался ДВ СПМ — надо сделать «Аквавосток» более унифицированным инструментом. «Пользователям нужно дать возможность, во-первых, иметь в сервисе личный кабинет, во-вторых, отправлять сквозную отчетность, — считает председатель союза. — Такая отчетность коррелировала бы со ФГИС «Меркурий» и облегчала бы работу и марифермерам, и проверяющим органам. Ведь сквозной контроль позволит отследить происхождение объектов товарной аквакультуры, начиная с молоди и заканчивая реализацией готовой продукции».

Кроме того, ДВ СПМ продолжит разработку дорожной карты для развития аквакультуры. Будет составлен план: что уже сделано, какие вопросы в процессе решения, а над какими только предстоит начать работу.

Союз рассчитывает, в этом помогут другие отраслевые объединения — Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья, а также Росрыболовство, институты развития Дальнего Востока, профильные министерства регионов.

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