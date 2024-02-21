Интервью

21 февраля 2024 года
Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

Инструменты развития марикультуры нужно сделать эффективнее

Роман ВИТЯЗЕВ, Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры

Дальневосточный союз предприятий марикультуры прочно занял позиции среди других отраслевых объединений страны и активно участвует в решении проблемных вопросов, отмечает председатель ДВ СПМ Роман Витязев. В интервью Fishnews он рассказал, какие темы сейчас на повестке дня у марифермеров.

— Роман Сергеевич, вы уже прокомментировали внесение поправок в закон «Об экологической экспертизе» в конце декабря. Какие еще события прошедшего года стали значимыми для дальневосточной марикультуры и для вас лично?

— В первую очередь это, безусловно, включение меня в Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока. В состав совета входят руководители ведущих отраслевых объединений ДФО. У меня уже давно наладились хорошие рабочие отношения с этими профессионалами отрасли. Рассчитываю эффективно использовать открывшуюся возможность: вместе с ними вносить свой посильный вклад в общее дело. А основная задача, между прочим, — продовольственная безопасность страны.

Площадка координационного совета очень удобна: она дает ценную возможность в режиме реального времени получать срез мнений по различным вопросам, в том числе относящимся к морской аквакультуре. А затем вырабатывать единую позицию для обсуждения, например, уже на площадке Общественного совета при Росрыболовстве.

— И какие важные темы планируете поднимать в текущем году?

— Начнем с вопросов, которые я внес в повестку работы Общественного совета при Росрыболовстве на первое полугодие. Это, в частности, снятие ограничений Минприроды для формирования новых рыбоводных участков и ведения аквакультурной деятельности на акваториях, прилегающих к природоохранным территориям Сахалина и Южных Курил. Ранее проблема обсуждалась на площадке ОС, но, к сожалению, она до сих пор не решена.

Требуют внимания и вопросы, связанные с сервисом «Аквавосток». В частности, необходимо изменить алгоритм его работы — «квадратно-гнездовой». На сегодняшний день значительная часть акваторий, потенциально пригодных для марикультуры, просто исключена из оборота: любой камень, риф, навигационный знак на интерактивной карте «Аквавостока» автоматически «ограничивается» квадратами со стороной в 1 га. Нужна возможность создавать РВУ с более гибкими контурами, тем более наши предложения в этой части уже реализованы на уровне принятого постановления правительства.

Кроме того, пора актуализировать перечень доступных акваторий — такая работа в последний раз проводилась Фондом развития Дальнего Востока несколько лет назад. Мы хотим привлечь внимание Росрыболовства, Минвостокразвития и оператора сервиса к этому вопросу.

Подчеркну, что необходимо обновить список не просто доступных, а потенциально пригодных для марикультуры акваторий. Формально пользователям могут предложить тысячи гектаров, но фактически разводить гидробионты можно далеко не везде: где-то мешают большие глубины, где-то — волновая активность и отсутствие необходимой инфраструктуры … Кстати, именно поэтому мы добиваемся от Минприроды снятия ограничений на Южных Курилах — там есть пригодные для марикультуры акватории.

Еще один очень важный вопрос, мы неоднократно об этом говорили, — надо сделать «Аквавосток» более унифицированным инструментом. Пользователям нужно дать возможность, во-первых, иметь в сервисе личный кабинет, во-вторых, отправлять сквозную отчетность. Такая отчетность коррелировала бы со ФГИС «Меркурий» и облегчала бы работу и марифермерам, и проверяющим органам. Ведь сквозной контроль позволит отследить происхождение объектов товарной аквакультуры, начиная с молоди и заканчивая реализацией готовой продукции.

Вообще, проблемы и пути их решения нужно систематизировать — поэтому ДВ СПМ продолжит разработку дорожной карты для развития аквакультуры. Составим план: что уже сделано, какие вопросы в процессе решения, а над какими только предстоит начать работу.

Рассчитываем, что нам помогут другие отраслевые объединения — Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья, а также Росрыболовство, институты развития Дальнего Востока, профильные министерства регионов.

— Как я понимаю, вы продолжите деятельность и на площадке Росрыбхоза?

— Безусловно. Она не прекращается с тех пор, как ДВ СПМ приняли в состав общероссийской Ассоциации «Росрыбхоз», а меня включили в состав правления. Это объединение, которому в 2023 году исполнилось 35 лет, является «отраслевым тяжеловесом». Хочу отметить, что Росрыбхоз имеет возможности помогать в решении имеющихся проблем аквакультуры Дальнего Востока.

Консультационная помощь ассоциации, готовность оказывать поддержку на любом уровне, безусловно, очень важна и нужна. Я же вижу своей задачей как эксперта оказывать содействие Росрыбхозу, консультируя объединение по специфике морской аквакультуры на Дальнем Востоке.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить председателя Росрыбхоза Василия Дмитриевича Глущенко и заместителя главы ассоциации Виктора Ефимовича Зарайского за совместную работу и готовность всегда делиться своим уникальным опытом и глубокими знаниями.

— А что на счет работы на уровне основного марикультурного региона — Приморского края?

— С властями на уровне субъекта мы взаимодействуем постоянно. Участвуем в различных совместных мероприятиях регионального и федерального уровня, выставках, профильных конференциях. Отмечу, что в Приморье максимальная концентрация рыбоводных участков и по площади, и по количеству. Поэтому диалог с руководством края нам просто необходим.

Хочу напомнить, что функции агентства по рыболовству не так давно передали региональному министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов. Это серьезные структурные изменения, которые, я очень надеюсь, положительно скажутся на развитии и отрасли, и всего края. И в итоге развитие аквакультуры Приморья послужит определенным ориентиром для Сахалина, где это направление сейчас делает первые шаги.

Я считаю очень важным наладить конструктивную работу с обновленным министерством. Чтобы используя все имеющиеся возможности, в том числе авторитет губернатора Олега Николаевича Кожемяко, двигаться в сторону решения проблемных вопросов, сдерживающих развитие отрасли.

Важный момент: марикультурные предприятия ведут свою деятельность на водных объектах, которые являются федеральной собственностью. Соответственно, основная часть полномочий лежит на федеральном органе власти — Росрыболовстве — и его Приморском территориальном управлении.

Тем не менее мы очень плотно коммуницируем с властями Приморья, выдвигаем свои предложения. Это в том числе инициативы, которые не относятся напрямую к ведению региона, но которые край имеет возможность поддерживать и продвигать на федеральном уровне.

Сейчас наблюдается парадоксальная картина: участков в крае стало больше, а продукции они поставляют меньше, чем раньше. Союз настаивает: критерием эффективности РВУ должен стать объем реализованной товарной продукции, налоговые отчисления.

Ответственные, эффективные пользователи участков марикультуры — это вопрос не только бизнеса, рабочих мест, налогов, но и государственной безопасности. Мы являемся форпостом России на Дальнем Востоке, поэтому целесообразно иметь во внутренних морских водах сеть РВУ, пользователи которых будут следить за своей и прилегающей акваторией, передавая информацию нарушителях в компетентные органы. Здесь я вновь напомню про инициативу реализовать на «Аквавостоке» возможность направлять правоохранителям фото- и видеоматериалы с участков.

— А если говорить про сам Дальневосточный союз предприятий марикультуры — каким для него стал прошедший год? Как дела у аквафермеров ДФО?

— Можно сказать, что предприятия — члены ДВ СПМ отработали год стабильно, показатели производства средние в сравнении с предыдущими годами. И в нынешнем случае стабильность — это хорошо, ведь все помнят тайфуны, наводнения, которые обрушились на Приморье. Наши компании перенесли все это с минимальными потерями.

Кстати, говоря о тайфунах, нельзя не отметить вопрос страхования объектов аквакультуры — механизм необходимо отладить. Ведь выращивание гидробионтов всегда сопряжено с большими рисками, в том числе природного характера. А использование страхования в марикультуре позволит, в свою очередь, привлекать в отрасль больше инвестиций.

— Чувствуется нехватка оборудования на фоне санкций?

— Нет. Сейчас с учетом внешнеполитических событий происходит так называемый разворот страны на восток, однако марифермеры Приморья всегда тесно сотрудничали с китайскими коллегами. Регулярно ездим в КНР обмениваться опытом, закупаем оборудование. Конечно, есть чему поучиться у Поднебесной, где морской аквакультуре уделяется очень большое внимание.

— Вы перечислили достаточное количество проблемных вопросов. Настрой у ДВ СПМ все же оптимистичный?

— Разумеется. Дальневосточный союз предприятий марикультуры достаточно уверенно шагнул за границы Приморского края и Дальнего Востока, активно ведет свою деятельность в масштабах и интересах всей страны — во взаимодействии с другими отраслевыми объединениями на площадках при федеральных и региональных органах власти.

Очень важна для нас поддержка СМИ. Поэтому отдельное спасибо хочу сказать всему коллективу Fishnews — очень рад, что союз сотрудничает с такими компетентными журналистами.

Аквакультура имеет хорошие перспективы, и наш союз помогает воплотить их в реальность.

Алексей СЕРЕДА, Fishnews

Февраль 2024 г.

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