Дальневосточный союз предприятий марикультуры прочно занял позиции среди других отраслевых объединений страны и активно участвует в решении проблемных вопросов, отмечает председатель ДВ СПМ Роман Витязев . В интервью Fishnews он рассказал, какие темы сейчас на повестке дня у марифермеров.

— Роман Сергеевич, вы уже прокомментировали внесение поправок в закон «Об экологической экспертизе» в конце декабря. Какие еще события прошедшего года стали значимыми для дальневосточной марикультуры и для вас лично?

— В первую очередь это, безусловно, включение меня в Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока. В состав совета входят руководители ведущих отраслевых объединений ДФО. У меня уже давно наладились хорошие рабочие отношения с этими профессионалами отрасли. Рассчитываю эффективно использовать открывшуюся возможность: вместе с ними вносить свой посильный вклад в общее дело. А основная задача, между прочим, — продовольственная безопасность страны.

Площадка координационного совета очень удобна: она дает ценную возможность в режиме реального времени получать срез мнений по различным вопросам, в том числе относящимся к морской аквакультуре. А затем вырабатывать единую позицию для обсуждения, например, уже на площадке Общественного совета при Росрыболовстве.

— И какие важные темы планируете поднимать в текущем году?

— Начнем с вопросов, которые я внес в повестку работы Общественного совета при Росрыболовстве на первое полугодие. Это, в частности, снятие ограничений Минприроды для формирования новых рыбоводных участков и ведения аквакультурной деятельности на акваториях, прилегающих к природоохранным территориям Сахалина и Южных Курил. Ранее проблема обсуждалась на площадке ОС, но, к сожалению, она до сих пор не решена.

Требуют внимания и вопросы, связанные с сервисом «Аквавосток». В частности, необходимо изменить алгоритм его работы — «квадратно-гнездовой». На сегодняшний день значительная часть акваторий, потенциально пригодных для марикультуры, просто исключена из оборота: любой камень, риф, навигационный знак на интерактивной карте «Аквавостока» автоматически «ограничивается» квадратами со стороной в 1 га. Нужна возможность создавать РВУ с более гибкими контурами, тем более наши предложения в этой части уже реализованы на уровне принятого постановления правительства.

Кроме того, пора актуализировать перечень доступных акваторий — такая работа в последний раз проводилась Фондом развития Дальнего Востока несколько лет назад. Мы хотим привлечь внимание Росрыболовства, Минвостокразвития и оператора сервиса к этому вопросу.

Подчеркну, что необходимо обновить список не просто доступных, а потенциально пригодных для марикультуры акваторий. Формально пользователям могут предложить тысячи гектаров, но фактически разводить гидробионты можно далеко не везде: где-то мешают большие глубины, где-то — волновая активность и отсутствие необходимой инфраструктуры … Кстати, именно поэтому мы добиваемся от Минприроды снятия ограничений на Южных Курилах — там есть пригодные для марикультуры акватории.

Еще один очень важный вопрос, мы неоднократно об этом говорили, — надо сделать «Аквавосток» более унифицированным инструментом. Пользователям нужно дать возможность, во-первых, иметь в сервисе личный кабинет, во-вторых, отправлять сквозную отчетность. Такая отчетность коррелировала бы со ФГИС «Меркурий» и облегчала бы работу и марифермерам, и проверяющим органам. Ведь сквозной контроль позволит отследить происхождение объектов товарной аквакультуры, начиная с молоди и заканчивая реализацией готовой продукции.

Вообще, проблемы и пути их решения нужно систематизировать — поэтому ДВ СПМ продолжит разработку дорожной карты для развития аквакультуры. Составим план: что уже сделано, какие вопросы в процессе решения, а над какими только предстоит начать работу.

Рассчитываем, что нам помогут другие отраслевые объединения — Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья, а также Росрыболовство, институты развития Дальнего Востока, профильные министерства регионов.

— Как я понимаю, вы продолжите деятельность и на площадке Росрыбхоза?

— Безусловно. Она не прекращается с тех пор, как ДВ СПМ приняли в состав общероссийской Ассоциации «Росрыбхоз», а меня включили в состав правления. Это объединение, которому в 2023 году исполнилось 35 лет, является «отраслевым тяжеловесом». Хочу отметить, что Росрыбхоз имеет возможности помогать в решении имеющихся проблем аквакультуры Дальнего Востока.

Консультационная помощь ассоциации, готовность оказывать поддержку на любом уровне, безусловно, очень важна и нужна. Я же вижу своей задачей как эксперта оказывать содействие Росрыбхозу, консультируя объединение по специфике морской аквакультуры на Дальнем Востоке.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить председателя Росрыбхоза Василия Дмитриевича Глущенко и заместителя главы ассоциации Виктора Ефимовича Зарайского за совместную работу и готовность всегда делиться своим уникальным опытом и глубокими знаниями.

— А что на счет работы на уровне основного марикультурного региона — Приморского края?

— С властями на уровне субъекта мы взаимодействуем постоянно. Участвуем в различных совместных мероприятиях регионального и федерального уровня, выставках, профильных конференциях. Отмечу, что в Приморье максимальная концентрация рыбоводных участков и по площади, и по количеству. Поэтому диалог с руководством края нам просто необходим.

Хочу напомнить, что функции агентства по рыболовству не так давно передали региональному министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов. Это серьезные структурные изменения, которые, я очень надеюсь, положительно скажутся на развитии и отрасли, и всего края. И в итоге развитие аквакультуры Приморья послужит определенным ориентиром для Сахалина, где это направление сейчас делает первые шаги.

Я считаю очень важным наладить конструктивную работу с обновленным министерством. Чтобы используя все имеющиеся возможности, в том числе авторитет губернатора Олега Николаевича Кожемяко, двигаться в сторону решения проблемных вопросов, сдерживающих развитие отрасли.

Важный момент: марикультурные предприятия ведут свою деятельность на водных объектах, которые являются федеральной собственностью. Соответственно, основная часть полномочий лежит на федеральном органе власти — Росрыболовстве — и его Приморском территориальном управлении.

Тем не менее мы очень плотно коммуницируем с властями Приморья, выдвигаем свои предложения. Это в том числе инициативы, которые не относятся напрямую к ведению региона, но которые край имеет возможность поддерживать и продвигать на федеральном уровне.

Сейчас наблюдается парадоксальная картина: участков в крае стало больше, а продукции они поставляют меньше, чем раньше. Союз настаивает: критерием эффективности РВУ должен стать объем реализованной товарной продукции, налоговые отчисления.

Ответственные, эффективные пользователи участков марикультуры — это вопрос не только бизнеса, рабочих мест, налогов, но и государственной безопасности. Мы являемся форпостом России на Дальнем Востоке, поэтому целесообразно иметь во внутренних морских водах сеть РВУ, пользователи которых будут следить за своей и прилегающей акваторией, передавая информацию нарушителях в компетентные органы. Здесь я вновь напомню про инициативу реализовать на «Аквавостоке» возможность направлять правоохранителям фото- и видеоматериалы с участков.

— А если говорить про сам Дальневосточный союз предприятий марикультуры — каким для него стал прошедший год? Как дела у аквафермеров ДФО?

— Можно сказать, что предприятия — члены ДВ СПМ отработали год стабильно, показатели производства средние в сравнении с предыдущими годами. И в нынешнем случае стабильность — это хорошо, ведь все помнят тайфуны, наводнения, которые обрушились на Приморье. Наши компании перенесли все это с минимальными потерями.

Кстати, говоря о тайфунах, нельзя не отметить вопрос страхования объектов аквакультуры — механизм необходимо отладить. Ведь выращивание гидробионтов всегда сопряжено с большими рисками, в том числе природного характера. А использование страхования в марикультуре позволит, в свою очередь, привлекать в отрасль больше инвестиций.

— Чувствуется нехватка оборудования на фоне санкций?

— Нет. Сейчас с учетом внешнеполитических событий происходит так называемый разворот страны на восток, однако марифермеры Приморья всегда тесно сотрудничали с китайскими коллегами. Регулярно ездим в КНР обмениваться опытом, закупаем оборудование. Конечно, есть чему поучиться у Поднебесной, где морской аквакультуре уделяется очень большое внимание.

— Вы перечислили достаточное количество проблемных вопросов. Настрой у ДВ СПМ все же оптимистичный?

— Разумеется. Дальневосточный союз предприятий марикультуры достаточно уверенно шагнул за границы Приморского края и Дальнего Востока, активно ведет свою деятельность в масштабах и интересах всей страны — во взаимодействии с другими отраслевыми объединениями на площадках при федеральных и региональных органах власти.

Очень важна для нас поддержка СМИ. Поэтому отдельное спасибо хочу сказать всему коллективу Fishnews — очень рад, что союз сотрудничает с такими компетентными журналистами.

Аквакультура имеет хорошие перспективы, и наш союз помогает воплотить их в реальность.

Алексей СЕРЕДА, Fishnews

Февраль 2024 г.