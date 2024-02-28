Власти Камчатки: Субсидирование перевозок сыграет свою роль в повышении доступности рыбы

Льготные условия доставки продукции из лососей и сардины-иваси с Дальнего Востока внесут свой вклад в обеспечение страны рыбой по доступным ценам, заявили в правительстве Камчатского края.

Напомним, что Владимир Путин поручил правительству до середины апреля принять решение о субсидировании перевозок тихоокеанских лососей и сардины-иваси по железной дороге с Дальнего Востока в другие регионы страны. Таким образом, программу льготной доставки, которая действовала для минтая, предлагается распространить и на другие виды рыбы.

«Президент поддержал инициативу дальневосточников, и по инициативе Росрыболовства было предложено еще субсидирование перевозки иваси и лососевых пород», — отметила заместитель председателя правительства Камчатского края Юлия Морозова.

Она напомнила, что по предложению губернатора Владимира Солодова в прошлом году Минсельхоз приступил к разработке программы, направленной на повышение потребления рыбной продукции по всей стране.

«Для нас основным фактором успешной реализации данной программы является наличие доступной и качественной вкусной камчатской рыбы на территории Российской Федерации. Решение по субсидированию перевозок лосося сыграет ключевую роль в борьбе за снижение себестоимости камчатского лосося, который поставляется на центральные рынки Российской Федерации. Мы рассчитываем на положительный эффект и для камчатских рыбаков, которые снизят транспортные расходы, и для населения нашей страны, которое получит возможность приобрести камчатский лосось у себя в регионах по более доступным ценам», — заявила Юлия Морозова.

В ноябре 2023 г. федеральный ритейл при поддержке Минвостокразвития России и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) стал участником социального проекта «Доступная рыба». Как сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства, тогда камчатская рыбопродукция поступила на прилавки федеральных сетей «Глобус», «Лента», «ВкусВилл». Инициатором этой программы также выступили власти Камчатки.

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