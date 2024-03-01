Решения по лососям в Приморье будет принимать обновленная комиссия

Комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб в Приморском крае будет работать в новом составе. В этом году в регионе прогнозируется вылов около 1780 тонн тихоокеанских лососей.

Минсельхоз России 28 февраля утвердил новый состав комиссии по регулированию вылова анадромных рыб в Приморском крае. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Заместителями председателя комиссии назначены министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов края Константин Степанов и курирующая рыбную отрасль замминистра Яна Рыжкова. Председатель комиссии — губернатор Олег Кожемяко.

В состав комиссии входят представители федеральных ведомств, научных организаций системы Росрыболовства, профильных объединений.

Напомним, что в рамках переформатирования правительства вопросы природоресурсного блока, в том числе рыбного хозяйства, были переданы в ведение одного министерства — лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов.

Региональные комиссии по анадромным рыбам определяют принципы организации добычи таких объектов, в том числе лососей.

В этом году в Приморском крае прогнозируется вылов около 1780 тонн тихоокеанских лососей. Это 1 тыс. тонн горбуши, 685 тонн кеты и 95 тонн симы.

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