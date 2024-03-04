Губернатор Камчатки дал поручения по развитию прибрежных поселков

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил на этой неделе подготовить перечень прибрежных населенных пунктов, базовых для рыбной отрасли, — для получения целевого софинансирования за счет средств от квотных аукционов.

Напомним, что в послании Федеральному Собранию Владимир Путин поручил часть средств от продажи квот вылова целевым образом направить на социальное развитие муниципалитетов, базовых для рыболовной отрасли.

Большинство таких поселков находится на Камчатке, поэтому край является основным получателем этого финансирования, отметил на оперативном совещании 4 марта губернатор Владимир Солодов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, глава региона поручил подготовить перечень приоритетных опорных населенных пунктов и видение развития инфраструктуры на долгосрочный период.

«Оно будет предполагать федеральное софинансирование и, конечно, участие наших предпринимателей, которые показывают готовность к такому социально ответственному подходу», — заявил Владимир Солодов.

Губернатор отметил, что такая работа уже велась и теперь ее важно завершить. Причем необходимо скоординировать и деятельность органов местного самоуправления, и концепцию территориальной схемы развития, и вопросы рыбного хозяйства.

Координировать процесс будет зампред краевого правительства Юлия Морозова, также в работе должны участвовать министерства рыбного хозяйства, экономического развития и министерство по делам местного самоуправления региона.

«На этой неделе я прошу, чтобы мы уже список с вами посмотрели и на федеральный уровень были готовы соответствующие предложения давать», — обратился Владимир Солодов к членам правительства.

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