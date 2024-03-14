Закон о техническом управлении судном прокомментировали в профсоюзе моряков

Введение в законодательство нового вида деятельности — технического управления судном — не меняет ответственности судовладельца перед членами экипажей в трудовых отношениях, заявили в Российском профсоюзе моряков. Хотя изначально, по данным РПСМ, в законопроекте такие риски были.

В Российском профсоюзе моряков прокомментировали новые поправки, вводящие в законодательство понятие технического управления судном, сообщает корреспондент Fishnews.

«Введенное регулирование не меняет ответственности судовладельца перед членами экипажей морских судов в трудовых отношениях, хотя риски для тружеников флота в первоначальной редакции законопроекта были. Федерация профсоюзов работников морского транспорта от имени Российского профсоюза моряков проделала серьезную работу, чтобы сохранить гарантии ответственности судовладельца перед тружениками флота, предотвратив появление трехсторонних трудовых отношений в судоходстве», — отметили в РПСМ.

Принятый закон вносит изменения в статью 60 Кодекса торгового мореплавания: предусматривается возможность передачи техническому управляющему полномочия по осуществлению от имени судовладельца прав и обязанностей работодателя перед членами экипажей. Это заключение трудовых договоров, выплата заработной платы, обеспечение безопасных условий труда.

«Самое главное для моряков, что, исходя из используемой в изменениях формулировки «от имени судовладельца», именно он — судовладелец — остается для них работодателем. Тем самым введенное регулирование не меняет его ответственности перед членами экипажей морских судов в трудовых отношениях. Судовладелец по-прежнему отвечает по морским требованиям судном, которое, например, может служить залогом выполнения обязательств по отношению к экипажу — возмещения заработной платы, расходов на репатриацию и взносов по социальному страхованию», — прокомментировала эксперт по правовым вопросам РПСМ Светлана Колганова.

Более того, принятым законом предусмотрена солидарная ответственность технического управляющего и судовладельца перед третьими лицами, отметили в профсоюзе. Следовательно, к любому из них моряки могут предъявить требования в случае возникновения проблем с трудовыми отношениями на судне, переданном в техническое управление, считают в РПСМ.

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